Bakan Pakdemirli: İklim değişikliği kaçınılmaz hale geliyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bu akşam saat 19.00'da 24 TV canlı yayınında Kaan Yakuphan'ın sorularını yanıtladı.

Pakdemirli'nin açıklamalarından satır başları:

Etrafımızdaki denizleri düşündüğümüzde sanki çok su varmış gibi gözüküyor. Ancak kullanılabilir su miktarı, dünyadaki bütün suların yüzde 1-2'sini kapsıyor.

Bundan sonra, Su Kanunu'nun da bu yıl veya önümüzdeki yılın ilk aylarında çıkartabilirsek çok uygun olacak diye düşünüyorum.

Kullanılabilir su aslında tüm dünyada yağan ve yere dokunan suyun yüzde 1 veya 2'sini konuşuyoruz. Bu yüzde 1 ve 2'sine aslında daha mücevher, altın gibi davranıyor olmamız lazım.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE KÜRESEL ISINMANIN ETKİLERİ

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Dünyada biz yeşili artıran dördüncü sırada ülkeyiz. Bu anlamda bakanlık özelinde baktığımız zaman performansı iyi görünmekle beraber kamu olarak yapacağımız çok sayıda ödev var.

Tarım Orman Şurası'ndan çıkan ilk karar: "Suya göre üretim yapılacak. Çok su tüketen üretimler azalacak"

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Ben buralarda kendimi ehil görmekle beraber çünkü hava aracı kullanmaya sertifikalı olmak lazım. Buradaki karar bana ait bir karar değil. Bu karar 1986'da orman teşkilatı oturmuş hava gücünü nasıl oluşturalım diye hesap yapmışlar, orman teşkilatı hava gücünü mutlaka helikopterlerden oluştursun.

Herhangi bir yangın çıktığı zaman bu su havuzlara sepetleri indirip suyu alıp götürmesi mümkün. Helikopter yangına çok yakın. Ama uçak kullandığınız zaman bazen uçağın gidip gelmesi denizden su alması yarım saati buluyor bu da zaman kaybı.

Bizim filomuzun her dönem helikopter ağırlıklı olması lazım.

FİLOMUZUN HELİKOPTER AĞIRLIKLI OLMASI LAZIM

Orman teşkilatının 86 yılında aldığı ve bu zamana kadar uyguladığı karar icabı Orman Teşkilatı helikopterci bir kurumdur. Fransa'da 40 kadar helikopter var. Fransa'nın orman alanları bizden biraz daha fazladır ama. 13-15 Ekim arasında Çalıştay yapıyoruz bütün dernekleri bütün paydaşları çağırdık gelin fikirlerinizi burada paylaşalım diye. Burada bundan sonrasında Çalıştay'da şu da konuşulacak mevcut uçağımız mevcut helikopterimiz muhakkak müdahale edecek. Ama çok akut bir durum yaşanırsa nerede jandarmada, poliste, kara kuvvetlerinde nerede hava kuvvetlerinde yangın söndürmeye ne kadar müsait uçak helikopter varsa bunlarla ilgili çalışma yapılacak. (düzenlendi)

Bir şey olduğu zaman dakikalar içerisinde yangınlara müdahale edilebilir hava gücü olacak. 40 yıldır orman idaresi herhangi bir şey almamış. Ne uçak ne helikopter. Helikopter istediğiniz kadar piyasadan kiralamak mümkün. Ancak uçağın ileriye dönük kıt kaynak olacağını düşündük ve alım süreci başlattık. Savunma Sanayi Başkanlığımız uçaklar teslim edilene kadar 40 yıldır olduğu gibi orman teşkilatı kiralamaya devam edecek.

İHA/SİHA'LARIN ROLÜ

Orman 180 yıllık bir teşkilat. Ben de ağaç hassasiyetinden dolayı büyük yangınlarda olmaya çalıştım. Teknik bir kurum zaten işini biliyor. Kurum başında olan bakanların strateji ve vizyon ortaya koyması gerekir. Ben özellikle geceleri hava araçları yere indikten sonra kontrol mekanizmasında zaafiyet ortaya çıkıyor. Gündüz yönetim helikopteri kalkıyor aşağıyı kontrol ediyor ve aşağıdaki yer ekiplerini yönlendiriyor. Cephe komutanlığı yukardan büyük resmi görerek yapıyor. Gece bunu ister istemez kaybediyorsunuz uçak ve helikopterler yere indiği için gece. Bu arada Sayın Cumhurbaşkanımızın da desteğiyle Ukrayna'dan helikopterler getirip gece uçurmaya başladık.

Ama gece hava araçları normalde yerde. Kontrolü kaybetmemek için bize bir araç lazım. İki yıl önce neden İHA'ları kullanmıyoruz diye yola çıktık. Geçen yıl 1 İHA, bu yıl 4 İHA kiraladık ama bu akut durumunda 9'a kadar çıktık.

İHA'lar bizi çok ileri seviyeye taşıdılar. Bizim gece ekibi sevk edecek kabiliyetimiz olmasaydı bu yangınlar 3 misliyle 45 günde söndürülecekti. Hakimiyeti kaybetmememiz gerekiyor. Yangınlar genelde öğleden sonra çıkıyor. Ekipler oraya gidinceye vaziyet alıncaya kadar akşam saatleri yaklaşmış oluyor. İHA'lar bize çok büyük kabiliyet kazandırdılar.

Geçen yıl 200'ün üzerinde bu yıl 400'ün üzerinde yangını bire bir İHA'lardan tespit ettik. İHA'larımız dört dönüyorlar ormanlarda yanan bir çakmağı bulmak için.