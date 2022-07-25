VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan: Küresel gıda krizinin etkileri hafiflemeye başlayacak
Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması
Zelenskiy: Tahıl sevkiyatını engellemediğimizi kanıtlayacağız
Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonları: 27 gözaltı
ABD, tahıl sevkiyatı için B planı arayışında
Çanakkale açıklarında 226 düzensiz göçmen yakalandı
Bakan Akar, ABD Savunma Austin ile telefonda görüştü
Çelik: Cumhurbaşkanımızın dirayetiyle gıda krizi çözülmüştür
Güneydoğu için sıcak hava uyarısı
Pençe-Yıldırım Harekatında 1 asker ve 4 güvenlik korucusu şehit oldu
Maymun çiçeği yayılıyor: DSÖ neden küresel acil durum ilan etti?
Ukrayna: İlk tahıl sevkiyatının bu hafta yapılmasını umuyoruz
Lavrov, Ukrayna tahılının sevki için herhangi bir engel olmadığını söyledi
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplandı
Çöp evde atıkların arasında bulunan çocuk Antalya'da devlet koruması altına alındı
İşten çıkarılan işçiler İzmir Büyükşehir Belediyesini protesto etti
HDP'li Buldan Akşener'i hedef aldı!
"Savaş Uçaklarını kaçırtmak istediler"
"Her şeyiyle Türkiye sayesinde"
Güç dengesini alt üst etti
Rusya'dan Odessa saldırısına ilişkin açıklama!
Tel Rıfat'ta sıcak dakikalar
Türkiye'yi ayağa kaldıran olay!
Kütahya'daki orman yangını kontrol altına alındı
25 Temmuz 2022 Pazartesi 21:37:00 - Güncelleme:25 Temmuz 2022 Pazartesi 21:37:00

Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması: Gerekli adımları kararlılıkla atacağız

Kaynak: AA

ABONE OL

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati; "Ekonomik gelişmelerin, ülkemiz finansal sistemine olan etkilerini, bankacılık ve sigortacılık sektörlerindeki son dönem gelişmeler ile makro ihtiyati politika tedbirlerinin kredi piyasasına olan etkilerini kapsamlı bir şekilde ele aldık. Önümüzdeki süreçte, Komitemiz, eş güdüm ve iş birliği içerisinde gerekli görülen adımları kararlılıkla atmaya devam edecektir." dedi.

Finansal İstikrar Komitesinde, küresel enflasyondaki ve emtia fiyatlarındaki seyrin, makro ekonomik göstergelere olası yansımalarıyla küresel finansal koşullardaki sıkılaşmanın gelişmekte olan ülkelere etkileri ele alındı.

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, Finansal İstikrar Komitesinin 5'inci toplantısının, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında bugün gerçekleştirildiği bildirildi.

Toplantıda, küresel ekonomik gelişmelerin, ülkenin finansal sistemine olan etkilerinin değerlendirildiği aktarılan açıklamada, "Küresel enflasyondaki ve emtia fiyatlarındaki seyrin önümüzdeki dönemde makro ekonomik göstergelere olası yansımaları, küresel finansal koşullardaki sıkılaşmanın gelişmekte olan ülkelere etkileri, detaylı bir şekilde ele alınmıştır. Bankacılık ve sigortacılık sektörlerindeki son dönem gelişmeler mercek altına alınmıştır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Türk bankacılık sektörünün temel göstergelerindeki güçlü duruşunun devam ettiği vurgulanarak, sigortacılık sektörü ve sermaye piyasalarının ekonomiye olan katkılarının sürdüğü belirtildi.

Toplantıda, makro ihtiyati politika tedbirlerinin özellikle kredi piyasasına olan etkilerinin analiz edildiğine dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Finansmana erişim imkanlarına etkileri değerlendirilmiştir. Komite, önümüzdeki dönemde daha önce belirlenen politika çerçevesinde gerekli adımların atılmasında üyelerinin arasındaki eş güdüm ve iş birliğini sağlamaya devam edecektir."

Bakan Nebati de Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Finansal İstikrar Komitesi 5. Toplantısı'nı gerçekleştirdiklerini belirterek, şu bilgileri verdi:

"Ekonomik gelişmelerin, ülkemiz finansal sistemine olan etkilerini, bankacılık ve sigortacılık sektörlerindeki son dönem gelişmeler ile makro ihtiyati politika tedbirlerinin kredi piyasasına olan etkilerini kapsamlı bir şekilde ele aldık. Önümüzdeki süreçte, Komitemiz, eş güdüm ve iş birliği içerisinde gerekli görülen adımları kararlılıkla atmaya devam edecektir."

Etiketler : Bakan Nebati Finansal İstikrar Komitesi Nureddin Nebati
Sezonu kapattık

Sezonu kapattık
Baba acısı

Baba acısı
Yalın aşk

Yalın aşk
Röportaj yok poz var

Röportaj yok poz var
İzleyenleri coşturdu

İzleyenleri coşturdu
Şiddet iddiasında geri adım attı

Şiddet iddiasında geri adım attı
Bir aşk defteri daha kapandı

Bir aşk defteri daha kapandı
Gizli Saklı bitti

Gizli Saklı bitti
‘Rengarenk' konser

‘Rengarenk' konser

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX