Bakan Muş, ihracat rakamlarını açıkladı! Tarihi rekor

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, temmuz ayı dış ticaret rakamlarını basın toplantısıyla açıkladı. Muş "Temmuz ayında ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 13,4 artışla 18,6 milyar dolar oldu. Bu, ölçülmüş en yüksek temmuz ayı ihracat rakamıdır" dedi.

Bakan Muş'un açıklamaları şöyle:

Temmuz'da ihracat yıllık %13,4 artışla 18,6 milyar Dolar oldu. Bu, ölçülmüş en yüksek temmuz ayı ihracat rakamıdır. Yılın ilk 7 ayında 144,4 milyar dolar ihracat gerçekleştirildi. Temmuz ayında ithalat 29,1 milyar dolar oldu. 250 milyar dolar hedefine emin adımlarla ilerliyoruz.

EURO/DOLAR PARİTESİ DIŞ TİCARETİ OLUMSUZ ETKİLEDİ

Euro/Dolar paritesindeki hareket Temmuz ayında dış ticaret açığımızı olumsuz etkiledi. İhracat ekonominin lokomotifi olmaya devam ediyor. Önümüzdeki dönemde mal ticaretinin yanında Turizm ve taşımacılık yanında hizmet ihracatının da güçlü performans sergilemesini bekliyoruz. Temmuz'da dış ticaret açığı 10,58 milyar dolar.