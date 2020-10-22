Bakan Koca'dan İstanbul için flaş uyarı: Türkiye'nin yüzde 40'ına, Ankara'nın 5 katına ulaştı
Kaynak: Star
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, 'İstanbul'da vaka sayısı Türkiye genelinin yüzde 40'ına, Ankara'nın 5 katına ulaştı.' dedi.
Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da vaka sayısı Türkiye genelinin yüzde 40'ına, Ankara'nın 5 katına ulaştı. Temaslı taramasını, test sayısını artırdık. Salgınla mücadelede, şu an, sizlerin uyacağı tedbirlerden daha güçlü bir silahımız yok. Maskenin önemi arttı. Ve en çetin sınavı kalabalığa karşı vereceğiz." ifadelerini kullandı.
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