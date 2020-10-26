Bakan Koca İstanbulluları uyardı

Sağlık Bakanı Koca bugün İstanbul Valisi ve İlçe Belediye Başkanları ile bir araya geldiği toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Uzun süredir büyük bir başarıyla sürdürülen koronavirüs mücadelesinin başarısızlığa doğru ilerlediğini kaydeden Bakan Koca 'Geldiğimiz nokta daha kuralcı ve disiplinli olmamızı zorunlu kılıyor' dedi.



Koronavirüs vakalarındaki artışın son bir ayın ortalamasına bakıldığında 28 ilçedeki artışın yüzde 50'nin üzerinde olduğunu kaydeden Bakan Koca 'Bu tablo endişe vericidir' ifadelerini kullandı.

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TOPLU ULAŞIMDA EK SEFER

Nüfusun büyük bölümünün yaşadığı İstanbul'da çoğunlukla sabah ve akşam saatlerindeki yoğunluk sebebiyle toplu ulaşımda ek sefer ve saat düzenlemesinin gündeme geldiği toplantıda işçi ve memur kesiminin aynı saatte işe gidip dönmesinin önlenmesini amaçlandığını kaydetti. Koca yaptığı açıklamada 'İstanbul'da otobüs, metrobüs ve tramvay seferlerine ek seferler konulması, saat düzenlemesi yapılması gündeme getirilmiştir' dedi.

MECBUR OLMADIKÇA DIŞARI ÇIKMAYIN

Mümkün olmadıkça vatandaşların dışarı çıkmaması gerektiğine vurgu yapan Bakan Koca 'Salgınla mücadele tek başına kurumların gücüyle kazanılmaz' dedi ve milletçe desteğe ihtiyacımız olduğunu dile getirdi.