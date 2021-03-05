Bakan Koca: İstanbul'da hasta artışı olduğu görülüyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İstanbul'da polikliniklerimizde hasta artışı olduğu görülüyor. İstanbul normalleşmenin örnek şehri olmalı. Bunu başaracak kararlılıktayız" dedi.
Bakan Koca, İstanbul'da sağlık yöneticileriyle bir araya gelerek salgının seyrini değerlendirdiklerini açıkladı.
İstanbul'daki polikliniklerde hasta artışı olduğunun görüldüğünü belirten Koca, "İstanbul normalleşmenin örnek şehri olmalı. Bunu başaracak kararlılıktayız" ifadelerini kullandı.
İstanbul'da sağlık yöneticilerimizle bir araya gelerek salgının seyrini değerlendirdik. Polikliniklerimizde hasta artışı olduğu görülüyor. İstanbul normalleşmenin örnek şehri olmalı. Bunu başaracak kararlılıktayız. pic.twitter.com/G9ua2i2Gpg— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 5, 2021
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