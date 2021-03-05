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05 Mart 2021 Cuma 19:54:00 - Güncelleme:05 Mart 2021 Cuma 19:54:00

Bakan Koca: İstanbul'da hasta artışı olduğu görülüyor

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İstanbul'da polikliniklerimizde hasta artışı olduğu görülüyor. İstanbul normalleşmenin örnek şehri olmalı. Bunu başaracak kararlılıktayız" dedi.

Bakan Koca, İstanbul'da sağlık yöneticileriyle bir araya gelerek salgının seyrini değerlendirdiklerini açıkladı.

İstanbul'daki polikliniklerde hasta artışı olduğunun görüldüğünü belirten Koca, "İstanbul normalleşmenin örnek şehri olmalı. Bunu başaracak kararlılıktayız" ifadelerini kullandı.

Etiketler : İstanbul sağlık Bakan Koca istanbul koronavirüs vaka sayısı
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