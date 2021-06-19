19 Haziran 2021 Cumartesi 00:59:00 - Güncelleme:19 Haziran 2021 Cumartesi 01:02:00
Bakan Koca, bir günde 1 milyon 538 bin 144 doz aşı yapıldığını duyurdu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 ile mücadele kapsamında son 24 saatte 1 milyon 538 bin 144 doz aşı yapıldığını bildirdi.
Bakan Koca, Twitter'daki paylaşımında, "Saat 00.00'a kadar yapılan aşı sayısı 1 milyon 538 bin 144 doz. Aşı ekibimiz 24 saat boyunca yine en çok şu kelimeyi kullandı, 'sıradaki.' Az kelimeyle bu kadar çok şey daha iyi anlatılabilir mi?" ifadelerini kullandı.
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