Havacılıkta altın çağ: Bayraktar TB3, yerli motor ile rekor irtifaya çıktı!

Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB3 SİHA, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde gerçekleştirilen uçuşta 33 bin feet irtifaya çıkarak Yüksek İrtifa Sistem Performans Testini başarıyla tamamladı.

TEI tarafından yerli olarak geliştirilen PD-170 motoruyla havalanan milli SİHA, gerçekleştirilen yüksek irtifa uçuş testi sırasında yerli bir motorla şimdiye kadar çıkılan en yüksek irtifaya ulaştı.

Milli havacılık tarihimizin irtifa rekoru ise 45 bin 118 feet ile Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA'ya ait bulunuyor.

Türk Havacılığının Altın Çağı #BayraktarTB3 34. ve 35. Test Uçuşu | 34th and 35th Flight Tests ✈️ ⚓️



Yerli Motor ile Çıkılan En Yüksek İrtifa | Highest Altitude Reached with an Indigenous Engine



✅ Yüksek İrtifa Sistem Tanımlama ve Performans Testi | High-Altitude... pic.twitter.com/aN4DFPicWu