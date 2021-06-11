Bakan Koca: Biontech aşıları 6 saat içinde kullanılmalıdır
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Biontech aşısının 6 saat içinde kullanılması gerektiğini belirterek "Randevunuzu aksatmayın" uyarısı yaptı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan BioNTech aşısının flakonunda 6 doz aşı bulunduğunu ve açıldıktan sonra 6 saat içinde kullanılması gerektiğini bildirdi.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu uyarıda bulundu:
"Her BioNTech aşı flakonunda 6 kişilik yani 6 doz aşı bulunuyor. Flakon açılıp sulandırıldıktan sonra bu 6 doz aşı 6 saat içinde kullanılmalıdır. 6 saat içinde kullanılmayan dozlar daha sonra kullanılamaz, israf olur. Aşı kıymetli, temini kolay değil. Randevunuzu aksatmayın."
Her BIONTECH aşı flakonunda 6 KİŞİLİK, yani 6 doz aşı bulunuyor. Flakon açılıp sulandırıldıktan sonra bu 6 doz aşı 6 saat içinde kullanılmalıdır. 6 SAAT içinde kullanılmayan dozlar daha sonra kullanılamaz, israf olur. Aşı kıymetli, temini kolay değil. Randevunuzu aksatmayın.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 11, 2021
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- Bakan Koca: Biontech aşıları 6 saat içinde kullanılmalıdır