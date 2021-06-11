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11 Haziran 2021 Cuma 11:38:00 - Güncelleme:11 Haziran 2021 Cuma 11:38:00

Bakan Koca: Biontech aşıları 6 saat içinde kullanılmalıdır

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Biontech aşısının 6 saat içinde kullanılması gerektiğini belirterek "Randevunuzu aksatmayın" uyarısı yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan BioNTech aşısının flakonunda 6 doz aşı bulunduğunu ve açıldıktan sonra 6 saat içinde kullanılması gerektiğini bildirdi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu uyarıda bulundu:

"Her BioNTech aşı flakonunda 6 kişilik yani 6 doz aşı bulunuyor. Flakon açılıp sulandırıldıktan sonra bu 6 doz aşı 6 saat içinde kullanılmalıdır. 6 saat içinde kullanılmayan dozlar daha sonra kullanılamaz, israf olur. Aşı kıymetli, temini kolay değil. Randevunuzu aksatmayın."

Etiketler : BIONTECH AŞI Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
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