Bakan Koca açıkladı: Vaka oranı en çok artan iller
Son Dakika Haberleri.. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, nüfusa oranla vaka artışının en yüksek olduğu 5 ili açıkladı Geçen haftaya göre 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok artan iller; Zonguldak, Gümüşhane, Kırşehir, Ağrı ve Giresun. En çok azalan illerse Yalova, Kastamonu, Çanakkale, Samsun ve Yozgat oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen haftaya göre vaka sayısı en çok artan ve azalan illeri paylaştı. Geçen haftaya göre 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok artan iller; Zonguldak, Gümüşhane, Kırşehir, Ağrı ve Giresun. En çok azalan illerse Yalova, Kastamonu, Çanakkale, Samsun ve Yozgat oldu.
Buna göre; 100 bin nüfusa karşılık gelecek şekilde vaka sayısı en çok artan iller; Zonguldak, Gümüşhane, Kırşehir, Ağrı ve Giresun olarak kayda geçti. Çok azalan illerse Yalova, Kastamonu, Çanakkale, Samsun ve Yozgat oldu.
Geçen haftaya göre 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok artan illerimiz; Zonguldak, Gümüşhane, Kırşehir, Ağrı ve Giresun. En çok azalan illerimiz ise, Yalova, Kastamonu, Çanakkale, Samsun ve Yozgat. pic.twitter.com/QRiOoILGgQ— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 28, 2021
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