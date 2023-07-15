15 Temmuz 2023 Cumartesi 19:54:00 - Güncelleme:15 Temmuz 2023 Cumartesi 19:54:00
Bakan Fidan, Malezyalı mevkidaşıyla bir araya geldi
Kaynak: AA
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bir dizi görüşmelerde bulunmak için gittiği Malezya'nın Penang eyaletinde Malezya Dışişleri Bakanı Zambry Abdul Kadir ile bir araya geldi.
Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Bakan Fidan, kendisini havalimanında karşılayan mevkidaşı Zambry ile görüştü.
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