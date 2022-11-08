Bakan Ersoy, kadro ile ilgili sorunların çözümü için yıl sonunu işaret etti!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 24 TV Genel Yayın Yönetmeni Murat Çiçek ile Yüz Yüze programına konuk oldu.

Bakan Ersoy, canlı yayında 24 TV Genel Yayın Yönetmeni Murat Çiçek'in sorularını yanıtladı.



İşte gündemdeki konular:

Turizmde nasıl bir sezon geçirdik?

Art arda gelen diplomatik başarılar Türkiye'ye ilgiyi artırdı mı?

Türkiye markası nereden nereye geldi?

Kültür alanında bizi neler bekliyor?

Bakan Ersoy'un açıklamalarından satır başları:

Bakan Ersoy'un açıklamalarından satır başları:

24 TV Genel Yayın Yönetmeni Murat Çiçek, Türkiye'nin turizm hedefiyle ilgili olarak Bakan Ersoy'a, "Bütün olumsuzluklara rağmen savaş devam ediyor bir taraftan ayrıca savaşın tarafları bizim gelir kapımızdı misafirimiz olacaktı. Bütün bunlara rağmen güzel rakamlar açıkladınız. Sene sonunda bu nasıl bir noktaya gelecek?" sorusunu yöneltti.

Bakan Ersoy, sene sonuna kadar 50 milyon turist ve 44 milyar dolar gelir hedefinin revize edildiğini açıkladı.

Bakan Ersoy, "Sezon başında biz 42 milyon turist 37 milyar dolar hedefiyle gelecek seneye göre kıyaslandığında gayet iddialı bir hedefle yola çıkmıştık. Sonrasında istenmeyen olaylar Karadeniz'deki çatışma ortamı oldu ama biz hedefi aşağı yerine yukarı doğru revize ettik. Çünkü bu tarz krizlere Türkiye'nin hazırlıklı olması gerekiyor. Sizin Türkiye olarak bulunduğunuz jeopolitik ortam coğrafya maalesef bu tarz krizlere geçmişte de günümüzde de gelecekte de açık. O nedenle bu tarz krizlere bağışıklık kazanılması gerekiyordu bizim sektörümüz için.

Biz zaten 2018'de göreve geldiğimizden itibaren yaptığımız şey Cumhurbaşkanımızın stratejik sektör ilan etmesiyle birlikte yaptığımız uygulamalar yasal düzenlemeler kurduğumuz ajanslar aslında sektörü bu tarz krizlere bağışıklı hale getirmek için yapılan alt yapı çalışmaları diyebiliriz. Bunların en güzel sonuçlarını da ilk etapta pandemi döneminde ve sonrasında pandemiden hızlı çıkış ve coğrafyamızda gerçekleşen bir savaş ortamında kendini ispatladı aslında test etmiş olduk ve sonuçlarla da kendini ispatladı. 42 milyon turist 37 milyar dolar gelir hedefini ilk olarak 47 milyon turiste çıkarmıştık son olarak da geçen ay tekrar bir revize yaptık ve Ekim ayında artık hedefimiz 50 milyon turist 44 milyar dolar gelir. İnşallah çok büyük değişiklikler olmaz ama ben yıl sonunda bu hedefi de aşacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

KIŞI GEÇİRMEK İÇİN TÜRKİYE'YE GELENLER TURİZME DAHİL EDİLİYOR MU? 24 TV Genel Yayın Yönetmeni Murat Çiçek'in sorusu üzerine Bakan Ersoy, "Siz ne kadar belirsizlikleri ortadan kaldırırsanız turist akışı da o kadar yoğun olur." dedi. Bakan Ersoy, "O tarz belirsizlikler artıları kadar eksi de yazar size. Ben hep sorduklarında söylüyorum. Bunlar magazinsel yaklaşımlar bunlar. belirsizliklerden turizm ürker. Siz ne kadar belirsizlikleri ortadan kaldırırsanız turist akışı da o kadar yoğun olur. O yüzden bunu bir baz almamak lazım. Gelecek 5-100 bin kişiden turizm sonuçlarımızı radikal bir şekilde etkileyecek değişiklik beklemek doğru değil. Biz hep isteriz ki sürprizler bitmiş olsun. İnsanlar rahat rahat orta ve uzun vadeli planlarını yapıp seyahatlerini yapsınlar. Belirsizliklerin olduğu yerde planlar da rezervasyonlar da kısa sürüyor. Ama dediğim gibi biz bu yıl geçen yıldan daha fazla turist alacağız. Türkiye buna iyi hazırlandığı için alacak. Çok fazla ürünümüz var." ifadelerine yer verdi. Bakan Ersoy, geçmişin aksine son zamanlarda ürün tanıtımının başarıyla yapıldığına dikkat çekti. İyi ürünle iyi hizmet vermenin turistlerin ülkeden mutlu ayrılmasına vesile olduğunu da sözlerine ekledi. Bakan Ersoy, "Bir ürün çeşitliliğimiz var. Ama geçmişte iyi yapamadığımız bir şey vardı bu yıl ürün tanıtımını çok iyi yapıyoruz. Siz iyi bir ürünle iyi bir hizmet vereceksiniz gelen misafirleri mutlu döndüreceksiniz, elinizdeki ürün nitelikli olacak ve bunu çok iyi tanıtacaksınız. Bunu çok iyi yaparsanız gelen turist sayısı da her geçen gün bir önceki yıla nazaran artarak devam ediyor. İçi çok dolu, içinde çok fazla çalışma var. Sonuç bu şekilde alınıyor. Bu sadece Türkiye'ye has bir durum değil. Algı, Türkiye'nin algısının da yönetilmesi gerekiyor. Son dönemde çok başarılı yönetildiği için sonuçlar da iyi ilerliyor. İşimizi sektör olarak devlet olarak işlerimizi çok iyi yaptığımız için sonuçları da olumlu alacağız." ifadelerine yer verdi.