26 Ağustos 2020 Çarşamba 15:22:00 - Güncelleme:26 Ağustos 2020 Çarşamba 15:22:00
Bakan Dönmez: (Giresun'daki sel) Dereli merkezin yüzde 80'i şu an itibarıyla elektrik kullanır vaziyette
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: '(Giresun'daki sel) Dereli merkezin yüzde 80'i şu an itibarıyla elektrik kullanır vaziyette.'
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- Bakan Dönmez: (Giresun'daki sel) Dereli merkezin yüzde 80'i şu an itibarıyla elektrik kullanır vaziyette
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