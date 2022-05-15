Bakan Çavuşoğlu'ndan NATO açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Önemli satır başları

-Toplantının son derece verimli olduğunu gördük. NATO'nun genişlemesi konuşuldu.

-Açık kapı politikasını desteklediğimizi söyledik.

-Teröre destek vermelerinden dolayı karşıyız.

-Finlandiya ve İsveç'in ihracat kısıtlaması kabul edilebilecek bir durum değildir. Endişelerimiz gayet meşru ve açıkça ortadadır.

-İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği konusunda Türkiye olarak tutumumuz net bir şekilde söyledik. NATO'nun açık kapı politikasını eskiden beri destekliyoruz.

-Özellikle İsveç'in terör örgütüne silah yardımı dahil tüm rahatsız olduğumuz konuları gayet açık bir şekilde sergiledik. Teröre verdikleri desteği açık yüreklilikle bir kez daha söyledik.

-NATO'ya üye olacak bir ülkenin diğer bir NATO müttefiki ülke üzerinde bir kısıtlamaya gitmesi ya da izin vermemiş kabul edilebilecek bir durum değil.

-(Rusya-Ukrayna Savaşı) Türkiye olarak bir taraftan ateşkesin tesis edilmesi diğer taraftan da sahadaki insani durum konusunda kolaylaştırıcı bir rol üstlendik.

-(Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği) Sadece PKK terör listesindedir diye geçiştirmeyi kabul etmeyeceğimizi söyledik. Türk kamuoyunun ikna edilmesi gerektiğini söyledik.