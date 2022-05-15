Bakan Çavuşoğlu'ndan NATO açıklaması

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15 Mayıs 2022 Pazar 16:00:00 - Güncelleme:15 Mayıs 2022 Pazar 16:00:00

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: NATO toplantısında İsveç ve Finlandiya'nın terör örgütüne desteğini üye ülkelere anlattık

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Önemli satır başları -Toplantının son derece verimli olduğunu gördük. NATO'nun genişlemesi konuşuldu. -Açık kapı politikasını desteklediğimizi söyledik. -Teröre destek vermelerinden dolayı karşıyız. -Finlandiya ve İsveç'in ihracat kısıtlaması kabul edilebilecek bir durum değildir. Endişelerimiz gayet meşru ve açıkça ortadadır. -İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği konusunda Türkiye olarak tutumumuz net bir şekilde söyledik. NATO'nun açık kapı politikasını eskiden beri destekliyoruz. -Özellikle İsveç'in terör örgütüne silah yardımı dahil tüm rahatsız olduğumuz konuları gayet açık bir şekilde sergiledik. Teröre verdikleri desteği açık yüreklilikle bir kez daha söyledik. -NATO'ya üye olacak bir ülkenin diğer bir NATO müttefiki ülke üzerinde bir kısıtlamaya gitmesi ya da izin vermemiş kabul edilebilecek bir durum değil. -(Rusya-Ukrayna Savaşı) Türkiye olarak bir taraftan ateşkesin tesis edilmesi diğer taraftan da sahadaki insani durum konusunda kolaylaştırıcı bir rol üstlendik. -(Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği) Sadece PKK terör listesindedir diye geçiştirmeyi kabul etmeyeceğimizi söyledik. Türk kamuoyunun ikna edilmesi gerektiğini söyledik.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Önemli satır başları

-Toplantının son derece verimli olduğunu gördük. NATO'nun genişlemesi konuşuldu.

-Açık kapı politikasını desteklediğimizi söyledik.

-Teröre destek vermelerinden dolayı karşıyız.

-Finlandiya ve İsveç'in ihracat kısıtlaması kabul edilebilecek bir durum değildir. Endişelerimiz gayet meşru ve açıkça ortadadır.

-İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği konusunda Türkiye olarak tutumumuz net bir şekilde söyledik. NATO'nun açık kapı politikasını eskiden beri destekliyoruz.

-Özellikle İsveç'in terör örgütüne silah yardımı dahil tüm rahatsız olduğumuz konuları gayet açık bir şekilde sergiledik. Teröre verdikleri desteği açık yüreklilikle bir kez daha söyledik.

-NATO'ya üye olacak bir ülkenin diğer bir NATO müttefiki ülke üzerinde bir kısıtlamaya gitmesi ya da izin vermemiş kabul edilebilecek bir durum değil.

-(Rusya-Ukrayna Savaşı) Türkiye olarak bir taraftan ateşkesin tesis edilmesi diğer taraftan da sahadaki insani durum konusunda kolaylaştırıcı bir rol üstlendik.

-(Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği) Sadece PKK terör listesindedir diye geçiştirmeyi kabul etmeyeceğimizi söyledik. Türk kamuoyunun ikna edilmesi gerektiğini söyledik.

Etiketler : Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Finlandiya ve İsveç NATO üyeliği
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