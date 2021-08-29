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29 Ağustos 2021 Pazar 19:18:00 - Güncelleme:29 Ağustos 2021 Pazar 19:18:00

Bakan Çavuşoğlu: İlave bir mülteci yükü kaldırmamız söz konusu değildir

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Biz Türkiye olarak göç konusunda ahlaki ve insani sorumluluklarımızı yeterince yerine getirdik. Bizim artık ilave bir mülteci yükü kaldırmamız söz konusu değildir."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu, "Biz Türkiye olarak göç konusunda ahlaki ve insani sorumluluklarımızı yeterince yerine getirdik. Bizim artık ilave bir mülteci yükü kaldırmamız söz konusu değildir." dedi.

Bakan Çavuşoğlu şunları aktardı:

"(Kabil Havaalanı'nın güvenliğinin sağlanması) Havaalanı konusu gerçekten ciddi bir konu, bunu titizlikle değerlendiriyoruz. (Afganların Türkiye'de tutulacağı iddiaları) Böyle bir teklif ne Almanya'dan ne de başka bir ülkeden bize gelmedi."

Etiketler : Bakan Çavuşoğlu Dışişleri Bakanı Afgan
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