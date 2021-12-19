Bakan Çavuşoğlu, Afganistan Dışişleri Bakanvekili Muttaki ile bir araya geldi
Kaynak: AA
Afganistan'daki İnsani Duruma İlişkin İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı için Pakistan'ın başkenti İslamabad'da olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan Dışişleri Bakanı Vekili Emirhan Muttaki ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan'da İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi 17'nci Olağanüstü Toplantısı kapsamında Afganistan Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki ile bir araya geldi.
Bakan Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısı marjında Afganistan Dışişleri Bakan Vekili Muttaki ile Afganistan'daki güncel durumu ele aldık." ifadesini kullandı.
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