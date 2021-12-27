Bakan Akar'dan Uluslararası Saraybosna Üniversitesine ziyaret

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyaret kapsamında geldiği Bosna Hersek'te, Uluslararası Saraybosna Üniversitesini ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya geldi.

Üniversite yerleşkesinde Saraybosna Eğitimi Geliştirme Vakfı (SEDEF Vakfı) Başkanı Hasan Topaloğlu, IUS Rektörü Ahmet Yıldırım ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar, rektörlük binasına geçti.

Rektör Yıldırım'dan faaliyetlere ilişkin bilgi alan Akar, üniversite şeref defterini imzaladı.

Bakan Akar, daha sonra konferans salonunda öğrencilerle bir araya geldi.