Bakan Akar'dan S-400 açıklaması: Planlandığı şekilde devam ediyoruz

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24 Ekim 2020 Cumartesi 13:44:00 - Güncelleme:24 Ekim 2020 Cumartesi 13:51:00

Bakan Akar'dan S-400 açıklaması: Kontrol ve hazırlıklarına planlandığı şekilde devam ediyoruz

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanı Akar, S-400'lerle ilgili yaptığı açıklamada, "Tedarik ettiğimiz sistemin kontrol ve hazırlıklarına planlandığı şekilde devam ediyoruz" dedi.

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı’nın 7. Olağan Kongresine katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Komandolarımızı 2016 ayında katleden terörist İMT tarafından yakalanarak Türkiye’ye getirilerek adalete teslim edildi. Dünyada var olan krizlerin en sancılı şekilde coğrafyamızda yaşandığına şahit oluyoruz. Bazı çevrelerde açıkça Türk ve İslam düşmanlığı yapıldığına şahit oluyoruz. Irkçılığı ve İslam düşmanlığını kınıyoruz. FETÖ, PKK, YPG ve DEAŞ gibi tüm tehdit ve tehlikelere karşı TSK azim ve kararlılıkla mücadele etmektedir” diye konuştu.

Bakan Akar, “Gururla ifade etmek isterim ki tarihinde hiçbir insanlık suçu olmayan, mazisi şan ve şerefle dolu TSK, sadece ülkemizin değil dost ve kardeş ülkelerin huzur ve güveni için de mücadele etmektedir” diyerek şunları söyledi:

“Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda yurt içinde ve sınır ötesinde Mehmetçik büyük başarılar elde etmiştir. Bu güne kadar büyük başarı ile icra edilen harekatlar ile güney sınırlarımızda oluşturulmak istenen terör koridorları yerle bir edilmiştir. Herkes müsterih olsun ki aziz şehitlerimizin mübarek kanlarını yerinde bırakmadık bırakmayacağız, sevdiklerinin gözyaşlarının hesabını sorduk ve sormaya devam edeceğiz. Kıbrıs dahil Doğu Akdeniz ve Ege’deki haklarımızı korumak için azimli, kararlıyız ve muktediriz. Haklarımızı asla yedirtmeyiz. Artık Türk bayrağı dünyanın dört bir yanında güvenin simgesidir. Azerbaycan Türk’ünün haklı davasında da kardeşlerimizin yanında olacağız. İşgalci barbar Ermenistan’ın kardeşlerimizi katletmesine duyarsız kalamayız. Azerbaycan’ın mücadelesini sonuna kadar destekleyeceğiz. Dünya, işgalci Ermenistan’ın canilik ve barbarlığını görmemekte ısrar ediyor. Ermenistan işlediği bu insanlık suçlarının hesabını mutlaka verecektir. S-400 uzun menzilli füze savunma sistemi 83 milyon halkımızın, vatanımızın egemenliği ve bağımsızlığı için tercih değil zorunluluk haline gelmiştir. Kontrol ve hazırlıklarına planlı şekilde devam ediyoruz. Sistem ve kontroller NATO’dan uzaklaşmak anlamına gelmiyor. NATO’nun içinde nasıl kullanılıyorsa biz de o şekilde kullanacağız."

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