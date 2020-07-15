Bakan Akar'dan flaş FETÖ ile mücadele mesajı

Bakan Akar'dan flaş FETÖ ile mücadele mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "FETÖ ile mücadeleye kararlılıkla devam ediyoruz. TSK'nın şanlı üniformasını hiçbir hainin taşımasına müsaade etmeyeceğiz.



Terör belasını bitirmekte kararlıyız. 24 Temmuz 2015’ten bugüne 17 bin 27, bu yılın başından itibaren 1900 terörist etkisiz hale getirildi.

(Fransız gemisine taciz iddiası) İddialar tamamen gerçek dışı olup haklılığımız kanıtlandı. Fransız müttefiklerimizden hala özür bekliyoruz.

(Ermenistan'ın saldırıları) Bu menfur saldırıyı yapanlar boylarını aşan bir işe girişmişlerdir. Ermenistan açtığı bu kumpasta boğulacaktır."