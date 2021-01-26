  • BIST
    1542.35
  • Dolar
    7,3916
  • Euro
    8,9697
  • Altın
    440,4740
İstanbul
10 / 14
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Utanmaz simalar ne kadar çoğaldı"
IMF'den Türkiye değerlendirmesi
ABD tarihinde bir ilk!
Kar İstanbul'un kapısına dayandı... Meteoroloji uyardı
CHP'li belediye başkanı terör paçavralarının duvarlarını süslediği HDP binasını ziyaret etmiş
Pelin Akil: Lüks zevklerim yok
Özgün'ün eşi Nida Uğurlu ve oğlu Ediz ile yürüyüş keyfi
Çiğdem Batur indirim peşinde
Burcu Güneş'ten karantina şarkıları geliyor
Gonca Vuslateri konuşmamakta kararlı
Büşra Develi: Aksiyon işi çok zor
Kararında içilen çay kalbi koruyor
3 bin lira bulamazsa konuşamayacak
Kilosu kadar tümörle dünyaya geldi
Rus rehberin cirit sevdası
Dışişleri, Mali'deki terör saldırısını kınadı
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 72 milyonu geçti
Bugün burçları neler bekliyor? 26 Ocak 2021 Pazartesi günlük burç yorumları:
Masumlar Apartmanı, bu sezon izleyici rekoru kırdı
Türkiye'de son 24 saatte 5 bin 642 kişinin testi pozitif çıktı
Türkiye ve Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelerin 61. turu yapıldı
Zimbabve kabinesinden bir bakan daha Kovid-19 nedeniyle öldü
Başkan Erdoğan'dan kentsel dönüşüm mesajı
"Gemimiz, Türk sahipli veya Türk bayraklı değildir"
26 Ocak 2021 Salı 11:52:00 - Güncelleme:26 Ocak 2021 Salı 11:52:00

Bahçeli'den Özlem Gürses'e sert tepki: Parodi haberi gerçek eden utanmaz simalar ne kadar çoğaldı

ABONE OL

MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Özlem Gürses okuduğu bir yazıyı gerçek zannedip televizyon programında paylaşmasına tepki göstererek, "Parodi haberi gerçek eden utanmaz simalar ne kadar çoğaldı." ifadesinde bulundu.

MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Özlem Gürses'e sert tepki gösteren Bahçeli, "Şaka bir yana tuhaf günlerden geçiyoruz. Parodi haberi gerçek eden utanmaz simalar ne kadar çoğaldı." dedi.

Bahçeli'nin konuşmalarından satır başları:

Bizim siyasetimiz hasbidir, hadimdir, hakidir. Hakkın izinde hakikatın izindedir. Bizi arayan çıkar lobilerinde, çorak ortamlar değil, Türk milletinin bizatihi varlığında bulacaktır. Sevdamız millet, sesimiz devlettir. Geldiğimiz yer belli, varacağımız yer bellidir.

3-5 kendini bilmezin karalamasıyla yolumuzdan dönecek değiliz. Açığımız yok ki korkularımız öne çıksın. Biz onun bunun ne dediğine bakmıyoruz.

MHP'yi şiddet yanlısı göstermek ayıplı ve ahlaksız bir suçlamadır. Yumuşak başlıysak uysal koyun değiliz

"SEROK'UN KONUŞMAYA HADDİ VE HAKKI YOK!"

Cumhur İttifakı kaos hayallerini suya düşürmektedir. Milli birlik ve iç huzur ortamını baltalamayı düşünenleri şaşkına çevirmektedir. Serok'un konuşmaya ne hakkı ne de haddi vardır! Biz onun namertliğini iyi biliriz. Koalisyon amacıyla bize geldiğinde söylediklerini açıklasaydık insan içine çıkacak yüzü kalmazdı. Serok Ahmet yalancıdır! Kemal Kılıçdaroğlu fren tutmamış yalan bataklığına çakmıştır. İP'in başkanı yalanı maske olarak takalı zaten çok olmuştur.

ÖZLEM GÜRSES'E SERT TEPKİ

Beni üzen asıl konu ise hemşire Gülnaz Şırınga isimli hemşirenin adına yapılan şikayettir. Bu kardeşimizi yakalayan bir grup darp etmişler, daha sarsıcı olanı da komaya sokmuşlar. Hayret ettim. Şu anda yoğun bakımda hayatta kalmaya çalışıyor. Şaka bir yana tuhaf günlerden geçiyoruz. Parodi haberi gerçek eden utanmaz simalar ne kadar çoğaldı.

Halkalı'da tren bekleyenlere sadece gülüyoruz. Gülünç duruma düşenlere acıyoruz.

Kötü söz geri döner ve sahibini rezil eder. Sokağı da biliriz, siyaseti de yaparız. Nerede ne yapacağımızı yalnızca biz biliriz.

"CHP VE HDP'YE GÖRE DEMİRTAŞ SERBEST BIRAKILMALIDIR"

HDP'nin ön kapısından giren arka kapısında Kandil'e çıkmaktadır. HDP'yi savunmak Türkiye'nin egemenlik haklarını yok saymaktır. Parti kapatılmasıyla ilgili görüşümüz nettir, tutarlı çizgimizde bir değişiklik olmayacak. HDP'nin kapatılması adalete ve hakkaniyete bir aykırılık teşkil etmeyecektir. CHP ve İyi Parti'ye göre terörist Demirtaş serbest bırakılmalıdır. Teröriste terörist demeyen işlenmiş suça ortak olmuştur"

Etiketler : mhp devlet bahçeli özlem gürses
Bebek'te aile saadeti

Bebek'te aile saadeti
Perihan Savaş alışverişte ortaya çıktı

Perihan Savaş alışverişte ortaya çıktı
Safiye Soyman'ın 'Kanına Dokundu'

Safiye Soyman'ın 'Kanına Dokundu'
Gizem Tuncer nasıl zayıfladığını açıkladı

Gizem Tuncer nasıl zayıfladığını açıkladı
Fazıl Say'ın kedilerine beğeni yağdı!

Fazıl Say'ın kedilerine beğeni yağdı!
İbrahim Büyükak'tan Murat Dalkılıç taklidi

İbrahim Büyükak'tan Murat Dalkılıç taklidi
Tuba Ünsal ile Buse İskenderoğlu'nun kayak keyfi!

Tuba Ünsal ile Buse İskenderoğlu'nun kayak keyfi!
Neslihan Atagül'den sendrom sonrası ilk fotoğraf

Neslihan Atagül'den sendrom sonrası ilk fotoğraf
Yeni şarkısı akıllara Büşra Pekin'i getirdi

Yeni şarkısı akıllara Büşra Pekin'i getirdi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER