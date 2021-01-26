Bahçeli'den Özlem Gürses'e sert tepki: Parodi haberi gerçek eden utanmaz simalar ne kadar çoğaldı

MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Özlem Gürses'e sert tepki gösteren Bahçeli, "Şaka bir yana tuhaf günlerden geçiyoruz. Parodi haberi gerçek eden utanmaz simalar ne kadar çoğaldı." dedi.



Bahçeli'nin konuşmalarından satır başları:

Bizim siyasetimiz hasbidir, hadimdir, hakidir. Hakkın izinde hakikatın izindedir. Bizi arayan çıkar lobilerinde, çorak ortamlar değil, Türk milletinin bizatihi varlığında bulacaktır. Sevdamız millet, sesimiz devlettir. Geldiğimiz yer belli, varacağımız yer bellidir.

3-5 kendini bilmezin karalamasıyla yolumuzdan dönecek değiliz. Açığımız yok ki korkularımız öne çıksın. Biz onun bunun ne dediğine bakmıyoruz.

MHP'yi şiddet yanlısı göstermek ayıplı ve ahlaksız bir suçlamadır. Yumuşak başlıysak uysal koyun değiliz

"SEROK'UN KONUŞMAYA HADDİ VE HAKKI YOK!"

Cumhur İttifakı kaos hayallerini suya düşürmektedir. Milli birlik ve iç huzur ortamını baltalamayı düşünenleri şaşkına çevirmektedir. Serok'un konuşmaya ne hakkı ne de haddi vardır! Biz onun namertliğini iyi biliriz. Koalisyon amacıyla bize geldiğinde söylediklerini açıklasaydık insan içine çıkacak yüzü kalmazdı. Serok Ahmet yalancıdır! Kemal Kılıçdaroğlu fren tutmamış yalan bataklığına çakmıştır. İP'in başkanı yalanı maske olarak takalı zaten çok olmuştur.

ÖZLEM GÜRSES'E SERT TEPKİ

Beni üzen asıl konu ise hemşire Gülnaz Şırınga isimli hemşirenin adına yapılan şikayettir. Bu kardeşimizi yakalayan bir grup darp etmişler, daha sarsıcı olanı da komaya sokmuşlar. Hayret ettim. Şu anda yoğun bakımda hayatta kalmaya çalışıyor. Şaka bir yana tuhaf günlerden geçiyoruz. Parodi haberi gerçek eden utanmaz simalar ne kadar çoğaldı.

Halkalı'da tren bekleyenlere sadece gülüyoruz. Gülünç duruma düşenlere acıyoruz.

Kötü söz geri döner ve sahibini rezil eder. Sokağı da biliriz, siyaseti de yaparız. Nerede ne yapacağımızı yalnızca biz biliriz.

"CHP VE HDP'YE GÖRE DEMİRTAŞ SERBEST BIRAKILMALIDIR"

HDP'nin ön kapısından giren arka kapısında Kandil'e çıkmaktadır. HDP'yi savunmak Türkiye'nin egemenlik haklarını yok saymaktır. Parti kapatılmasıyla ilgili görüşümüz nettir, tutarlı çizgimizde bir değişiklik olmayacak. HDP'nin kapatılması adalete ve hakkaniyete bir aykırılık teşkil etmeyecektir. CHP ve İyi Parti'ye göre terörist Demirtaş serbest bırakılmalıdır. Teröriste terörist demeyen işlenmiş suça ortak olmuştur"