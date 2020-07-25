Arnavutköy'de patlama: Yaralılar var!

Arnavutköy’de motor tesisatı yapan bir iş yerinin havalandırma kısmında patlama meydana geldi. Patlama anı kameralara yansıyan olayda iş yerindeki 3 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve sağlık ekibi sevk edilirken yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.