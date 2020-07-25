25 Temmuz 2020 Cumartesi 12:12:00 - Güncelleme:25 Temmuz 2020 Cumartesi 13:02:00
Arnavutköy'de patlama: Yaralılar var!
Arnavutköy'de motor tesisatı yapan bir iş yerinin havalandırma kısmında patlama meydana geldi. Patlama anı kameralara yansıyan olayda iş yerindeki 3 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve sağlık ekibi sevk edilirken yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Arnavutköy’de motor tesisatı yapan bir iş yerinin havalandırma kısmında patlama meydana geldi. Patlama anı kameralara yansıyan olayda iş yerindeki 3 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve sağlık ekibi sevk edilirken yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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