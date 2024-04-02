VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İtalya'dan İsrail'e: Açıklama bekliyoruz
Ankara'da istinat duvarının altında kalan işçinin ölümüyle ilgili iki kişi tutuklandı
BAE, İsrail'den koruma güvencesi alana dek Gazze'ye denizden yardım koridoruna katılmayacak
Rusya'nın Dnipro'ya saldırısında 5 kişi yaralandı
Portekiz'de kurulan azınlık hükümeti göreve başladı
Biden ile Şi telefonda görüştü
02 Nisan 2024 Salı 21:45:00 - Güncelleme:02 Nisan 2024 Salı 21:45:00

Ankara'da istinat duvarının altında kalan işçinin ölümüyle ilgili iki kişi tutuklandı

Kaynak: AA

ABONE OL

Başkentte yıkım aşamasındaki binanın moloz kaldırma çalışması sırasında çöken istinat duvarının altında kalan işçinin ölümüyle ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirildi.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüphelilerden şantiye şefi ile fenni mesul, sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince taksirle ölüme sebebiyet verme suçundan tutuklandı.

Hakimlik, iş makinesi operatörünü ise adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

Çankaya ilçesi GMK Bulvarında dün meydana gelen olayda, yıkım aşamasındaki binanın moloz kaldırma çalışması sırasında istinat duvarının çökmesi sonucu enkaz altında kalan 16 yaşındaki inşaat işçisi Rasim Yılmaz hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, bilirkişi raporuna göre kusurlu oldukları tespit edilen şantiye şefi, fenni mesul ve iş makinası operatörü gözaltına alınmıştı.

Etiketler : ölüm gözaltı istinat duvarı ANKARA
Hem aşık oluyor hem korkuyorlar

Hem aşık oluyor hem korkuyorlar
Cem Adrian'ın plakları tükendi

Cem Adrian'ın plakları tükendi
İlker Görgülü, servetini bağışladı

İlker Görgülü, servetini bağışladı
Mehmed: Fetihler Sultanı'nın Hüma Hatun'u Açelya Akkoyun'un güzellik sırrı ortaya çıktı

Mehmed: Fetihler Sultanı'nın Hüma Hatun'u Açelya Akkoyun'un güzellik sırrı ortaya çıktı
Nihan Akın akustik modasına uydu

Nihan Akın akustik modasına uydu
Cem Yılmaz: Zor nefes alıyorum

Cem Yılmaz: Zor nefes alıyorum
'Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç alışverişe değil gezmeye para harcıyor

'Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç alışverişe değil gezmeye para harcıyor
Erdem Ergün dedesinin anısını şarkısında yaşattı

Erdem Ergün dedesinin anısını şarkısında yaşattı
Uğur Işılak: Sanatçı kaygılı olmamalı

Uğur Işılak: Sanatçı kaygılı olmamalı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX