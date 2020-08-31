Ankara'da FETÖ operasyonu! Gözaltı kararı verildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan FETÖ operasyonu: 3'ü muvazzaf 5 kişi hakkında gözaltı kararı
Kaynak: İHA
Son Dakika Haberleri.. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ soruşturması kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığından 3'ü muvazzaf 5 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki FETÖ/PDY terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında örgüt mensubu olduklarına dair ifade, teşhis gibi deliller başta olmak üzere irtibatları tespit edilen;halen görevde olan 2 üsteğmen, 1 astsubay, daha önce ihraç edilmiş 1 yüzbaşı, 1 asker öğrenci olmak üzere toplam 5 şüpheli hakkında, 3 ilde 31.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki FETÖ/PDY terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında örgüt mensubu olduklarına dair ifade, teşhis gibi deliller başta olmak üzere irtibatları tespit edilen;halen görevde olan 2 üsteğmen, 1 astsubay, daha önce ihraç edilmiş 1 yüzbaşı, 1 asker öğrenci olmak üzere toplam 5 şüpheli hakkında, 3 ilde 31.08.2020 tarihinde gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması işlemlerin Ankara İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce devam edildiği bildirildi
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