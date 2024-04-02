VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Van'da başkanlık AK Parti'ye geçti
DEM Partili başkandan hadsiz sözler: Dersim Kürdistan'dır
İstanbul'da işletmede yangın: 8 ölü
Altun'dan İsrail'e kınama: İnsani yardım ulaştıran görevlileri hedef aldılar
TCMB Başkanı Karahan: Sıkı parasal koşulları sürdüreceğiz
AK Parti MYK toplanacak
02 Nisan 2024 Salı 14:23:00 - Güncelleme:02 Nisan 2024 Salı 14:23:00

Altun'dan İsrail'e kınama: İnsani yardım ulaştıran görevlileri hedef aldılar

Kaynak: AA

ABONE OL

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "İsrail'in son saldırısı, Gazze'ye insani yardım ulaştıran uluslararası yardım görevlilerini hedef aldı. Türkiye olarak World Central Kitchen yardım çalışanlarının ailelerine en derin taziyelerimizi iletiyor ve bu vahşi saldırıyı kınıyoruz" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Uluslararası toplum masum Filistinlileri korumada başarısız olurken İsrail soykırım eylemlerini ve uluslararası hukuk ihlallerini sürdürüyor.

İsrail'in son saldırısı, Gazze'ye insani yardım ulaştıran uluslararası yardım görevlilerini hedef aldı. Türkiye olarak World Central Kitchen yardım çalışanlarının ailelerine en derin taziyelerimizi iletiyor ve bu vahşi saldırıyı kınıyoruz.

İsrail, uluslararası toplumun hafızasında derin iz bırakan insan hakları ihlallerine son vermeli, işlediği savaş suçlarından sorumlu tutulmalıdır. Gıdanın silah olarak kullanıldığı Gazze'de insani yardımın ulaştırılması, baş gösteren kıtlığın önlenmesi için hayati öneme sahiptir.

İsrail'in Gazze'deki vahşeti karşısında insan vicdanının gücünü yansıtan insani yardım çalışanlarının çabalarını her zaman hatırlayacağız."

Etiketler : fahrettin altun israil kınama world central kitchen
Hem aşık oluyor hem korkuyorlar

Hem aşık oluyor hem korkuyorlar
Başarı yemeği

Başarı yemeği
Ayça Varlıer, Türkiye'ye döndü

Ayça Varlıer, Türkiye'ye döndü
Erdem Ergün dedesinin anısını şarkısında yaşattı

Erdem Ergün dedesinin anısını şarkısında yaşattı
Çağlar Ertuğrul: Ben jönüm diye gezmiyorum

Çağlar Ertuğrul: Ben jönüm diye gezmiyorum
Ceyda Ateş: Uzaya gitmek isterim

Ceyda Ateş: Uzaya gitmek isterim
Klip çekiminde parmağını kırdı

Klip çekiminde parmağını kırdı
Esra Balamir takı için evlenmek istermiş

Esra Balamir takı için evlenmek istermiş
'Yalı Çapkını' dizisinde beklenmedik ayrılık

'Yalı Çapkını' dizisinde beklenmedik ayrılık

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX