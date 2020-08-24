Almanya Dışişleri Bakanı Maas Türkiye'ye geliyor

Dışişleri Bakanlığı: "Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Heiko Maas, 25 Ağustos 2020 tarihinde ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Alman mevkidaşı arasında Ankara’da yapılacak görüşmelerde ikili ilişkiler, Türkiye-AB ilişkileri, Doğu Akdeniz ve bölgesel konuların ele alınması öngörülmektedir."