AK Parti'li Karahocagil'den Kılıçdaroğlu'na 'uyuşturucu vergisi' çıkışı: Vay bu milletin haline

Karahocagil, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun kullandığı "Siz asıl vergiyi alınması gereken yerlerden alacaksınız. Uyuşturucu ticareti yapan adamdan vergi alacaksınız. Organ ticareti yapan adamdan vergi alacaksınız." ifadelerini eleştirdi.

AK Parti'li Karahocagil, "Eğer muhalefet liderinin dediği gibi uyuşturucudan vergi alınacaksa vay bu milletin haline. Demek ki muhalefet uyuşturucuyu hayatın normal bir parçası olarak görüyor." diye konuştu.

Bazı gençlerin, AK Parti seçmenini "koyun sürüsü" olarak nitelendirdiğini söyleyen Karahocagil, "Gençlik, nefislerinin, zevklerinin isteklerine tabi olmuş. O gençlik azıcık araştırma yapma zahmetinde daha bulunmuyor. Bizler bu günkü gençliği, bu ülkenin, bu devletin, bu milletin geleceği olarak görürken, onlar 20 yıldır girdiği her seçimi, her referandumu kazanmış bir partinin seçmenini koyun sürüsü olarak nitelendiriyor." değerlendirmesinde bulundu.