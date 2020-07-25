25 Temmuz 2020 Cumartesi 13:25:00 - Güncelleme:25 Temmuz 2020 Cumartesi 13:29:00
AK Parti'den sert tepki: Yunan faşistlerini cesaretlendiren siyasileri kınıyoruz
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yunanistan'da yakılan Türk bayrağı hakkında sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu.
Ömer Çelik'in paylaşımı şöyle:
Yunanistan’da şanlı bayrağımızın yakılmasını şiddetle lanetliyoruz. Ayasofya Camii’nin açılmasını güya protesto etmeye çalışan Yunan faşistlerini cesaretlendiren siyasileri kınıyoruz...
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