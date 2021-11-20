AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'Dünya Çocuk Hakları Günü' mesajı

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten buruk 'Dünya Çocuk Hakları Günü' mesajı
Kaynak: TRT Haber
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Dünya Çocuk Hakları Günü ile ilgili bir mesaj yayımladı. "Her türlü zulmün yaraladığı çocuklar için daha çok insanlık üretmeliyiz. " dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından Dünya Çocuk Hakları Günü'ne ilişkin açıklama yaptı.
Mersin'in Gülnar ilçesinde günlerdir aranan ve cansız bedenine ulaşılan 3 yaşındaki Müslüme'yi hatırlattı.
Dünya Çocuk Hakları Günü'ne #Müslüme'nin acısıyla girdik.— Ömer Çelik (@omerrcelik) November 20, 2021
Göç yollarında ölen ve kaybolan çocuklar için...
Terörün hedefi olan çocuklar için...
Her türlü zulüm ve istismarın yaraladığı çocuklar için...
Daha çok insanlık üretmeliyiz. #DünyaÇocukHaklarıGünü pic.twitter.com/EzgzgLKQed
"Dünya Çocuk Hakları Günü'ne Müslüme'nin acısıyla girdik" dedi.
Çelik "göç yollarında ölen ve kaybolan ve terörün hedefi olan çocuklar için daha çok insanlık üretmeliyiz" diye ekledi.
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