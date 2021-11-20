AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'Dünya Çocuk Hakları Günü' mesajı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından Dünya Çocuk Hakları Günü'ne ilişkin açıklama yaptı.

Mersin'in Gülnar ilçesinde günlerdir aranan ve cansız bedenine ulaşılan 3 yaşındaki Müslüme'yi hatırlattı.

Dünya Çocuk Hakları Günü'ne #Müslüme'nin acısıyla girdik.

Göç yollarında ölen ve kaybolan çocuklar için...

Terörün hedefi olan çocuklar için...

Her türlü zulüm ve istismarın yaraladığı çocuklar için...

Daha çok insanlık üretmeliyiz. #DünyaÇocukHaklarıGünü pic.twitter.com/EzgzgLKQed — Ömer Çelik (@omerrcelik) November 20, 2021

"Dünya Çocuk Hakları Günü'ne Müslüme'nin acısıyla girdik" dedi.

Çelik "göç yollarında ölen ve kaybolan ve terörün hedefi olan çocuklar için daha çok insanlık üretmeliyiz" diye ekledi.