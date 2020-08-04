AK Parti Sözcüsü Çelik: Kardeş Lübnan halkının ve Beyrutluların yanındayız
AK Parti Sözcüsü Çelik, "Kardeş Lübnan halkının ve Beyrutluların yanındayız." ifadesinde bulundu.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Kardeş Lübnan halkının ve Beyrutluların yanındayız." ifadesini kullandı.
Çelik, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamaya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Kardeş Lübnan halkının ve Beyrutluların yanındayız. Beyrut'ta meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileriz. Enkaz altında kalanların sağ salim kurtulmasını diliyoruz. Lübnan'ın kardeşi Türkiye bu zor günde kardeşlerinin yanındadır."
- Açıköğretim Psikoloji programı için hazırlanan rapor Başkan Erdoğan'a sunuldu
- İçişleri Bakanlığı: Evinde izolasyona tabi tutulanların ilk 7 gün şartlara uyup uymadıkları denetlenecek
- AK Parti Sözcüsü Çelik: Kardeş Lübnan halkının ve Beyrutluların yanındayız
- TÜBİTAK Başkanı Mandal'dan evinin elektriğini üreten öğrenciye ziyaret
- Sağlık Bakanı Koca: Yeni hasta sayısındaki yükselme ciddi
- Türkiye'den Kıbrıs'a ileri teknolojilerle donatılmış 100 yataklı pandemi hastanesi müjdesi