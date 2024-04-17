17 Nisan 2024 Çarşamba 17:27:00 - Güncelleme:17 Nisan 2024 Çarşamba 17:27:00
AK Parti MKYK toplantısı Başkan Erdoğan liderliğinde başladı
Kaynak: AA
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AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
AK Parti Konferans Salonu'ndaki toplantı basına kapalı yapılıyor.
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