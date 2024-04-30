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Başkan Erdoğan'dan 1 Mayıs açıklaması: Taksim Meydanı dayatmasını masum bulmuyorum
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30 Nisan 2024 Salı 19:36:00 - Güncelleme:30 Nisan 2024 Salı 19:36:00

Başkan Erdoğan'dan 1 Mayıs açıklaması: Taksim Meydanı dayatmasını masum bulmuyorum

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda '13. Çalışma Meclisi Yemeği'nde konuştu. Başkan Erdoğan, 1 Mayıs kutlamaları için muhalefetin ısrarla Taksim meydanı ısrarına değinerek, "Taksim Meydanı dayatmasını masum bulmuyorum. Son günlerde muhalefet ve bazı marjinal yapılar Taksim tartışmalarıyla 1 Mayıs'ın bayram havasına gölge düşürmeye çalışıyor" ifadesini kullandı.

Başkan Erdoğan, 'Emeğin, Sendikal Örgütlenmenin ve İstihdamın Geleceği' programında açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum. 1 Mayıs'ın işçi bayramı olarak kutlanmasını sağladık.

1 Mayıs tarihi ülkemizde yıllarca sokak olaylarının sembolü olarak görüldü. 2008'de 1 Mayıs'ı emek ve dayanışma günü ilan ederek buna son verdik.

"TAKSİM MİTİNG YERİ DEĞİLDİR"

Son günlerde muhalefet ve bazı marjinal yapılar Taksim tartışmalarıyla 1 Mayıs'ın bayram havasına gölge düşürmeye çalışıyor.

İstanbul'da gösteri, yürüyüş, miting alanları bellidir. Gerekli izin ve tedbirler alındığı sürece herkes barışçıl protestosunu yapabilir. Taksim miting yeri değildir. 1 Mayıs için yapılan dayatmaları masum bulmuyoruz. Gün aşırı yaptıkları çağrılarla 1 Mayıs'ı propaganda aracına dönüştürmek isteyen terör örgütlerine istismar zemini sunulmamalıdır. 55 ilimizdeki 103 etkinliğe izin verilmiştir. Müsaade edilenler dışında bir alanda miting düzenleme ısrarının iyi niyetli olmadığı açıktır.

Sendikalarımızı ve siyasi partilerimizi 1 Mayıs atmosferimize zarar verecek adımlardan uzak durmaya davet ediyorum.

Çalışma hayatına dair kritik kararlar alımının arifesinde sizlerin görüşlerine başvurduk, bazı meselelerde çözüm yolları geliştirdik.

Milletimizin takdiriyle geldiğimiz görevlerin yanı sıra çalışma hayatının bizzat içinde olmuş bir kardeşinizim. Emeğin, alın terinin, kendisi ve ailesi için ter dökmenin önemini o dönemlerde çok yakından gördüm.

Emekçi kardeşlerimle aramızda kurduğumuz bağ hiç kopmadıi eskimedi. İşçilerimizin her sıkıntısını kendi sıkıntımız olarak telakki ettik.

"EN ÖNEMLİ SORUN İŞÇİ BULAMAMA"

Ülkemiz istihdam rakamlarında tarihinin en yüksek seviyesie ulaşmış durumda. İstihdam sayımız 32 milyon 400 bine yükseldi. Son 1 yılda istihdam sayısı 1 milyon 156 bin kişi arttı.

En önemli sorun işçi bulamama. Ustalarımız yanlarında çalıştıracak çırak bulamamaktan şikayetçi. İşini büyütmek isteyen firmaların en büyük endişesi kalifiye eleman kıtlığıdır. Çalışma hayatının tarafları olarak mesleki eğitimin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

"İŞÇİ VE EMEKÇİNİN YANINDA YER ALDIK"

Çalışanların haklarını anayasal güvence altına aldık, alıyoruz. Tüm dünyayı yaklaşık 3 yıl boyunca derinden sarsan COVID-19 salgınında işçi ve işverenlerimizin yanında olduk. Kısa çalışma ödeneği ve nakdi destekle milyonlarca çalışınımıza sahip çıktık.

Ayrıcalıklı statüleri kaldırarak işçi, memur, esnaf herkese sosyal güvenlik hizmeti verilmesini ilke edindik. İşçinin de işverenin de hakkını aldığı bir sistemin tesisi hedefemizdir. Ne işçi ezilecek ne de işveren mağdur olacak, hakkı gasbedebilecek. İşçi hakkını alamadığını düşündüğü, esnafın kendini güvende hissetmediği, zenginin fakirin halini umursamadığı bir tablodan kimseye hayır gelmez.

Etiketler : başkan erdoğan '13. Çalışma Meclisi küliiye
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