08 Ağustos 2022 Pazartesi 17:17:00 - Güncelleme:08 Ağustos 2022 Pazartesi 17:19:00
AK Parti MKYK, Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı
Kaynak: AA
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında AK Parti MKYK toplandı.
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Parti genel merkezindeki toplantı, saat 17.00'de başladı.
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