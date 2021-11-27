VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Şehit düşen asker son yolculuğuna uğurlandı
Kar ve buzlanmayla mücadele için hazırlıklar tamamlandı
Suriye ve Yunanistan hudutlarında 16 kişi yakalandı
Milli İHA ANKA'dan ihracat başarısı
"Asya, en büyük tüketici pazarı olarak da yükseliyor"
Türk Kızılay dünyadaki 20 milyonu aşkın insana yardım eli uzattı
Fazıl Say'lı kutlama
Düet yaptılar
Tiyatroseverlerle buluşuyor
Doğum gününü kutladı! 44 oldu
Can ‘Dağ' gibi
"Son sözü Pelin söyler"
"Bütün mal varlığım feda olsun"
10 bin şüphelinin soruşturma bilgilerini sızdırmış
FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada 44 şüpheli tutuklandı
MEB'den bir ayda 3 bin 200 okula yeni kütüphane
2022 Yılı Bütçesi kabul edildi
4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Başkan Erdoğan Türkmenistan'da
Bakanlıktan "Müslüme Yağal" açıklaması
Uzman Astrolog Barış Özkırış haftalık burcunuzu yorumladı
Yönetime yönelik suçlamaları yalanladı
DEVA Partili Metin Gürcan'a casusluk gözaltısı
Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde deprem
27 Kasım 2021 Cumartesi 10:23:00 - Güncelleme:27 Kasım 2021 Cumartesi 11:03:00

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan "Müslüme Yağal" açıklaması: Kardeşleri devlet korumasına alındı

Kaynak: AA

ABONE OL

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Mersin'de 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölü bulunmasının ardından ailenin diğer 4 çocuğunun bakanlığa bağlı kuruluşlarda bakım ve koruma altına alındığı, annenin ise kadın konukevine yerleştirildiğini bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Mersin'in Gülnar ilçesinde 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin açıklama yapıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bazı basın ve yayın organlarında 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili çıkan haberler nedeniyle açıklama yapılması gereği duyulduğu belirtildi.

Mersin'in Gülnar ilçesinde küçük Müslüme'nin cansız bedeninin bulunmasının ardından bakanlık uzmanlarının aile ile inceleme, rehberlik ve psikososyal destek çalışmalarına başladığı kaydedilen açıklamada, "Aile bireyleri ile yapılan görüşmeler ve hanede gerçekleştirilen sosyal inceleme neticesinde 4 çocuk hakkında devlet koruması kararı alınmıştır. 1 ve 15 yaşındaki kız çocukları ile ailenin 18 yaşından küçük 2 erkek çocuğu kolluk kuvvetlerinin desteğiyle bakanlığımıza bağlı kuruluşlarda bakım ve koruma altına alınmıştır. Ayrıca anne S.Y. de bir kadın konukevine yerleştirilmiştir." bilgisi verildi.

Olayla ilgili Gülnar Jandarma Komutanlığı tarafından soruşturma başlatıldığı ve dede H.Y'nin gözaltına alındığı anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çocukların ikincil örselenmeye maruz kalmasını engellemek ve kamuoyunda bilgi kirliliğinin önüne geçmek için ilgili birimlere gizlilik kararına riayet edilmesi yönünde başvuruda bulunulmuştur. Gerçeklerle haber alma ve basın özgürlüğüyle bağdaşmayan bir kısım haberlerle ilgili erişim yasağı kararı alınması talep edilmiştir. H.Y'nin tutuklu yargılandığı hukuki süreç bakanlığımız tarafından takip edilmektedir."

Etiketler : müslüme yağal aile ve sosyal hizmetler bakanlığı devlet koruması
Evlatlarım ve ben

Evlatlarım ve ben
3 yıl sonra döndü

3 yıl sonra döndü
‘Kaçış' başladı!

‘Kaçış' başladı!
'Yüzümü astırmadım' isyanı

'Yüzümü astırmadım' isyanı
Albüm öncesi single müjdesi

Albüm öncesi single müjdesi
Romantik çift

Romantik çift
Dayı'ya yoğun ilgi

Dayı'ya yoğun ilgi
Demir 3 yaşında

Demir 3 yaşında
Dizi hüsranı

Dizi hüsranı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER