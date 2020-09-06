Aile Bakanlığı'ndan, ‘Aile Dostu Medya'

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06 Eylül 2020 Pazar 10:55:00 - Güncelleme:06 Eylül 2020 Pazar 10:55:00

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan “Aile Dostu Medya” Kampanyası

Kaynak: AA

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, aile dostu, aile odaklı politika ve uygulamaların üretilmesi ve teşvik edilmesi için çalışmalara başladı. Bakanlık, “Aile Dostu Medya” Kampanyası kapsamında ilk toplantısını gerçekleştirdi. Ailenin kültürel gelişimine katkı sağlayacak olan Aile Dostu Medya kampanyası ile yapımlarda fiziksel, cinsel, psikolojik şiddet öğeleri içermemesine dikkat edilecek.

Toplantıda, aile ve Aile Dostu Medya kavramı, iyi uygulama örnekleri, mevcut yasal düzenlemeler ve Aile Dostu Medya kriterleri ele alındı.

Aileye yönelik olumlu etkileri bulunacak yayım ve içeriklere teşvik

Toplantıda, TV ve sosyal medyanın toplumun her kesimini etkilediği, fertlerin alışkanlıklarını belirlediği, mahremiyet algısını değiştirmesi sebebiyle çeşitli kaygılara neden olduğu belirtildi. Bu nedenlerle, medyanın aile yapısı üzerinde olumsuz etkilerinin önlenmesi ile aileye yönelik olumlu etkileri bulunacak yayım ve içeriklerin teşvik edilmesinin hedeflendiği kaydedildi.

Fiziksel, cinsel ve psikolojik şiddet öğeleri içermemesine dikkat edilecek

Toplantıda, medyanın kapsamı ve herhangi bir medya yapımının Aile Dostu olması için bulundurması gereken genel kriterler de değerlendirildi. Aile Dostu yayınlar içerisinde film, dizi, çizgi film, reklamlar, TV yapım ve programlar ile sosyal medya yapımları yer alacak. Ailenin kültürel gelişimine katkı sağlayacak olan Aile Dostu Medya kampanyası ile yapımlarda fiziksel, cinsel, psikolojik şiddet öğeleri içermemesine dikkat edilecek.

Ayrıca, yapımların aile bütünlüğünü ve ailenin sürekliliğini teşvik etmesi, aile içi iletişimi güçlendirmesi de hedefleniyor.

AİLE DOSTU MEDYA KAMPANYASININ AMACI

Kampanya ile ailenin yeni teknolojiler ve medya karşısında değerlerinin devamlı kılınması, medyanın yaklaşım biçimlerinin aile üzerinde olumsuz etkilerinin giderilmesi ve böylece Aile Dostu Medya içerikleri üretilmesinin teşvik edilmesi planlanıyor.

Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya çeşitli üniversitelerden akademisyenler, Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK), Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) ve Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri katıldı.

Aile Dostu Medya Kampanyası ile ilgili teknik çalışmalar Bakanlık tarafından yürütülmeye devam edecek.

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