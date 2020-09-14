14 Eylül 2020 Pazartesi 14:39:00 - Güncelleme:14 Eylül 2020 Pazartesi 14:39:00
Adıyaman'da 38 ev koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
Kaynak: AA
ABONE OL
Adıyaman'da yeni tip Kovid-19 tedbirleri kapsamında farklı mahallelerdeki 81 ev karantina altına alındı.
Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar alındı.
Bu kapsamda, farklı mahallelerdeki 38 evde karantina uygulanmaya başlandı.
Sivas'ta bir şahıs, karantina süresinin bitmesine 4 saat kala dışarı çıkınca KYK yurduna yerleştirildi
- Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni adım! 1. snıflar için hazırlandı
- Bakan Çavuşoğlu Bangladeşli mevkidaşı ile bir araya geldi
- Adıyaman'da 38 eve karantina kararı
- Hakkari'de PKK'ya ait el yapımı patlayıcı ve roketatar mühimmatı imha edildi
- Rusya'nın teklifine Türkiye'den sert cevap! 'Muhatabımız Rum kesimi değil'
- 21 ilde FETÖ'ye operasyon!