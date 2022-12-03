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03 Aralık 2022 Cumartesi 11:20:00 - Güncelleme:03 Aralık 2022 Cumartesi 11:20:00

Adalet Bakanlığı, internet sitesi ve UYAP'ı engelliler için özel tasarlardı

Kaynak: AA

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Adalet Bakanlığı, engellilerin adalete erişimlerinin kolaylaştırılması amacıyla Bakanlığın internet sitesinde ve Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi'nin (UYAP) portallarında "Erişilebilirlik Menüsü"nü kullanıma sundu.

Alınan bilgiye göre, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın "engellilerin adalete erişimlerinin kolaylaştırılması" talimatı üzerine bilişim sistemleri ve internet sitesine özel tasarım ve uygulamalarla ilgili çalışmalar yapıldı.

Bakanlık, internet sitesinde, UYAP Vatandaş, UYAP Avukat, UYAP Kurum, UYAP Bilirkişi, UYAP Uzlaştırmacı ve UYAP Avukat portallarında "Erişilebilirlik Menüsü'nü 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bugün kullanıma sundu.

"Ekran okuyucu, kontrast renk ayarı, bağlantı vurgulama, büyük metin, disleksi dostu" özelliklerini içeren menü, engellilerin bilgisayar ve cep telefonlarından UYAP'a giriş yaparak adli süreçlere hızlıca erişme, takip etme imkanı sağlıyor.

Etiketler : adalet bakanlığı uyap engelli
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