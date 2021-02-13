  • BIST
    1538.44
  • Dolar
    7,0386
  • Euro
    8,5290
  • Altın
    412,0630
İstanbul
-0 / 2
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan, Kadir Topbaş'ın yarınki cenaze törenine katılacak
Japonya'nın Fukuşima eyaletinde 7,1 büyüklüğünde deprem
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 492 bini geçti
Pençe Kartal-2 Harekatı kapsamında 2 terörist sağ olarak ele geçirildi
"İstanbul'a ve ülkemize kattıklarını unutmayacağız"
Kadir Topbaş hayatını kaybetti!
Meteoroloji, İstanbul için kar yağışı tahminini değiştirdi
Başkan Erdoğan vasiyetini yerine getirdi
Komutanlar sınır hattında
"Gelin, karbon testi yaptırın kaç yıllık olduğunu söyleyelim"
Padişahların vazgeçilmezine coğrafi işaret
Buzu ‘sal' gibi kullanıp balık avladılar
Zahide'nin derdi: Balık pulu hastalığı
Huzurevinde online müzik ziyafeti
Havuzda Karan güvenliği
101 gül romantizmi
14 Şubat bizden geçti
Babasına söz verdi, rekora imza attı
ULAQ paniği! "Türkiye Doğu Akdeniz'i yerli SİDA'larla dolduruyor"
Başkan Erdoğan imzayı attı... 3 şirket kurulacak
Leyla Hanım gururu
Mutluluk 4 ay sürdü
Polemik yok
30. yaş mutluluğu
13 Şubat 2021 Cumartesi 18:22:00 - Güncelleme:13 Şubat 2021 Cumartesi 18:22:00

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 492 bini geçti

ABONE OL

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 492 bini geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 103 bin 828 artışla 28 milyon 108 bin 584'e çıktı.

Virüs nedeniyle şimdiye kadar 492 binden fazla kişi hayatını kaybederken, iyileşenlerin sayısı da 18 milyon 41'e ulaştı. Kovid-19 testi yaptıranların sayısı 332 milyon 132 bini geçti.

- EN FAZLA VAKA VE ÖLÜM CALİFORNİA'DA

California eyaleti 3 milyon 457 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 2 milyon 560 bini aşkın vakayla Texas ve 1 milyon 814 binden fazla vakayla Florida izliyor.

Kovid-19'a bağlı can kayıplarında da 46 bin 379 ölümle California birinci sırada bulunuyor.

Salgında vaka ve ölüm sayısı bakımından dünyada ilk sırada olan ABD'yi, 10 milyon 892 binden fazla vakayla Hindistan ve 9 milyon 765 bini aşkın vakayla Brezilya takip ediyor.

Etiketler : Kovid-19 abd California eyaleti koronavirüs
Binbir surat Nil!

Binbir surat Nil!
Nasreddin Hoca benzetmesi

Nasreddin Hoca benzetmesi
2 yıl sonra albüm

2 yıl sonra albüm
Bambaşka Merve

Bambaşka Merve
İtalya'nın gündemi Ebru Şahin

İtalya'nın gündemi Ebru Şahin
Klarnetiyle Aysel Gürel'i andı

Klarnetiyle Aysel Gürel'i andı
Nafaka kaldırılsın

Nafaka kaldırılsın
Seren Serengil'den ayıcıklı teklife evet

Seren Serengil'den ayıcıklı teklife evet
Başarı kıstası kendisi

Başarı kıstası kendisi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER