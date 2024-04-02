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55 ilde "Narkoçelik-10" operasyonu: 250 zehir taciri yakalandı
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02 Nisan 2024 Salı 08:19:00 - Güncelleme:02 Nisan 2024 Salı 08:19:00

55 ilde "Narkoçelik-10" operasyonu: 250 zehir taciri yakalandı

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Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 46 ilde, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 9 ilde uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik düzenlenen “Narkoçelik-10” operasyonlarında; 1 ton 19 kg uyuşturucu madde ve 1 milyon 23 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 250 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 46 ilde, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 9 ilde uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik düzenlenen "Narkoçelik-10" operasyonlarında; 1 ton 19 kg uyuşturucu madde ve 1 milyon 23 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

NARKOTİK EKİPLERİNDEN UYUŞTURUCU TACİRLERİNE DARBE

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlükleri tarafından 615 ekip, bin 542 personel ve 35 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla İzmir, Ankara, Antalya, Samsun, Mersin, Kırklareli, Adana ve Konya olmak üzere 46 ilde operasyon düzenlendi.

Bazı illerde ele geçirilen uyuşturucu miktarları, yakalanan zehir tacirleri ve sokak satıcıları şöyle;

"İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda; 130 kg metamfetamin, Muhtelif miktarda eroin ve bin 542 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken 1 zehir taciri yakalandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda; 112 kg metamfetamin ele geçirilirken 5 sokak satıcısı yakalandı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda; 305 kg skunk, 27 kilo 5 gram metamfetamin ele geçirilirken 2 zehir taciri gözaltına alındı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda; 35 kg esrar ele geçirilirken 1 zehir taciri yakalandı."

JANDARMA SAHAYA İNDİ

Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlıkları tarafından; Hakkari, İstanbul, Van, Malatya, Bingöl, Afyonkarahisar, Samsun, Tekirdağ ve Iğdır'da operasyonlar düzenlendi.

"Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca yapılan 4 ayrı operasyonda; 245 kg metamfetamin, 19 kg eroin, 24 kg morfin, 11 kg esrar, 62 kg skunk ile 11 bin adet uyuşturucu hap ele geçirilirken 2 zehir taciri yakalandı.

Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan arazi operasyonunda; 10 kg metamfetamin ele geçirildi.

Malatya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 18 kg esrar ele geçirilirken 3 zehir taciri yakalandı.

Iğdır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 450 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken 5 sokak satıcısı yakalandı

Etiketler : uyuşturucu zehir taciri sokak satıcısı operasyon
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