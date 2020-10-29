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29 Ekim 2020 Perşembe 14:26:00 - Güncelleme:30 Ekim 2020 Cuma 12:50:00

375 bin dolarlık Pokemon kartları sahte çıktı

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Dumb Money isimli bir YouTube kanalının sahibi olan Chrim Camillo, bulması çok zor olan birinci nesil Pokemon kartlarından açılmamış bir kutu satın aldı.

Chrim Camillo, bulması çok zor olan birinci nesil Pokemon kartlarından açılmamış bir kutu satın aldı. Kutuya da 375 bin dolar ödedi. Oldukça nadir olan bu kartların kutusunun açılışı kanalda canlı olarak gerçekleştirildi. Önce kartların birinci baskı olmadıkları anlaşıldı. Üstelik, kutudan booster pack olarak adlandırılan güçlendirme kartları yerine sıradan kartlar çıktı. Chrim Camillo, parasını geri almayı başardı.

Etiketler : Pokemon kartları Dumb Money YouTube kanalı Chrim Camillo booster pack sahte
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