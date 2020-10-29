375 bin dolarlık Pokemon kartları sahte çıktı

Chrim Camillo, bulması çok zor olan birinci nesil Pokemon kartlarından açılmamış bir kutu satın aldı. Kutuya da 375 bin dolar ödedi. Oldukça nadir olan bu kartların kutusunun açılışı kanalda canlı olarak gerçekleştirildi. Önce kartların birinci baskı olmadıkları anlaşıldı. Üstelik, kutudan booster pack olarak adlandırılan güçlendirme kartları yerine sıradan kartlar çıktı. Chrim Camillo, parasını geri almayı başardı.