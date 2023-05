14 yılda 12. yenilgi isyanı! CHP'de iç savaş başladı

HDP destekli 6'lı masanın adayı Kemal Kılıçdaroğlu 14 Mayıs'ın ardından 28 Mayıs'tan da hezimetle çıktı. Sonuçların ardından CHP'liler istifa açıklamasını beklerken kameraların karşısına geçen Kılıçdaroğlu, "Mücadele vermeye devam edeceğim. Yürüyüşümüz sürecek, biz buradayız" diyerek genel başkanlığa devam mesaj verdi.

'EVLAT'TAN 'DEĞİŞİM' MESAJI

Kılıçdaroğlu'na karşı ilk bayrağı, cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olarak sahaya sürdüğü İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan geldi. İmamoğlu, Başkan Erdoğan'ın seçimi kazandığının kesinleşmesinin ardından "Kimse endişe etmesin. Her şey yeniden başlıyor. Unutmayın değişmeyen tek şey değişimdir. Her sahada, her ortamda değişim. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuç asla beklemeyeceğiz artık. Tıpkı 38 yaşındaki Mustafa Kemal Atatürk gibi. Tıpkı 21 yaşındaki Fatih Sultan Mehmet gibi yapacağız. Bugün 29 Mayıs" dedi.

SANDIĞI BİLE BEKLEMEDİ

İmamoğlu oy kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, "Buradan hangi mesaj çıkarsa çıksın milletimiz adına sorgulanması gereken, ders çıkartılması gereken mesajlarla doludur. Bu yönüyle ben şahsen ve mutlaka irdeleyeceğiz, inceleyeceğiz. Her seçim günü aslında yarın itibarıyla taze ve ufku geniş yeni başlangıçlara sizleri yolculuğa uğurlar" ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklama, İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'nun yerini almak için beklediğinin göstergesi olarak yorumlandı.

YALAKA TAKIMI KAYBETTİ

Kılıçdaroğlu'na istafa çağrısı yapan bir diğer isim de Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan oldu. Özcan, Kılıçdaroğlu'nun özellikle ilk turda yanlış yönlendirildiğini söyledi. İmamoğlu'nun CHP'nin başına geçmesi gerektiğini savunan Özcan'ın mesajı şöyle: "Kılıçdaroğlu'na emekleri için teşekkür ederiz. Ama kendisini yanıltan, özellikle ilk turda yanlış yönlendiren, 'o gitsin de biz gelelim' diyen 3-5 zavallı, kendi menfaatlerini, ülke menfaatlerinin önüne koyan, yakın çevresindeki yalaka takım kaybetmiş ve ettirmiştir. Tarihi çağrımdır. İmamoğlu derhal CHP'nin başına geçmelidir."

BAŞARISIZ OLDU

CHP'deki iç savaş belediye başkanları ile sınırlı kalmadı. Tepkiye vekiller de katıldı. CHP Milletvekili Akif Hamzaçebi, "Kimse bu sonuçlardan bir başarı öyküsü yaratmaya kalkışmasın. Ortada Genel Başkanımız ve Partimiz açısından tam bir başarısızlık vardır" dedi. Hamzaçebi şöyle devam etti: "Seçim sonrasında yapılan ilk açıklamalar sonuçların doğru değerlendirilmediğini, milletin verdiği mesajın algılanmadığını göstermektedir. Seçim sonuçları doğru değerlendirilmediği ve bunun gereği yapılmadığı takdirde gelecek bugünden daha kötü olacaktır. Yerel seçimler yaklaşıyor bu konuları konuşmayı erteleyelim demek partiye ve ülkeye yapılacak en büyük kötülüktür."

SEVİGEN: BU HIRS NİYE?

23. Dönem CHP Milletvekili Mehmet Sevigen de katıldığı bir programda Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet etti. Sevigen, "Bir taraftan özgürlük diyeceksin, bir taraftan baskı diyeceksin, bir tarafta kurt işareti bir tarafta zafer işareti yapacaksın, insanlar güvenmiyor. Benim Kemal Bey'den ricam ve etrafındakilerden ricam lütfen istifa edin. CHP'nin oyu 25.1'i geçmemiş, Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi lazım biz sokağa çıkamıyoruz. İstifanı koy güven tazele. Bu hırs niye? 13 seçim olmuş, gencecik arkadaşlar var birileri çıkar. Kendi konumlarını korumak için Türkiye'nin geleceği ile oynuyorlar" dedi.

'DİKTATÖR KILIÇDAROĞLU'

'Mücadeleye devam' diyerek istifa etmeme kararı alan Kılıçdaroğlu'na bir tepki de Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'dan geldi. Baykal, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Diktator Kılıçdaroğlu CHP'yi yemeğe devam etme kararı aldı. Vebali buna destek olan herkesin boynuna olacaktır" dedi.

YETER ARTIK, REZİL OLDUK

CHP Ankara Milletvekili ve Genel Başkan Danışmanı Deniz Demir, Twitter'dan Kılıçdaroğlu'nun sözde adalet yürüyüşündeki fotoğrafıyla "Bu mücadele hiç bitmeyecek" mesajı paylaştı. Demir'in yaptığı paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüdü:

"Artık bitsin. Sizin mücadelenizi görüyoruz, bir işe yaramıyor. Egonuzu bir kenara bırakıp vazgeçin."

"Bırakın gidin artık yeter rezil ettiğiniz elinizde Arap atı varken beş yılımızı yediniz."

"Mücadele mi kaldı?"

MASADA DA KAVGA BAŞLADI: BENDEN BURAYA KADAR

İYİ Parti (İP) Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan resmi sonuçların açıklanmasını beklemeden Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Özkan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ronaldo ve Messi gibi iki futbolcuyu yedek kulübesinde bekleten teknik direktör suçlu.. Benden bu kadar... Bana da yakışan; Tebrikler Recep Tayyip Erdoğan..." ifadelerini kullandı. Özkan, daha önceki paylaşımda ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazandığını ve 650.000 oy farkla önde olduğunu iddia etmişti, şu ifadeleri kullanmıştı: "Öndeyiz.... Kazanıyoruzzzzz.... CHP Genel merkezinde Balkon var mı? Açılan sandık %62, Kılıçdaroğlu 650.000 oyla önde..."

'TEŞEKKÜR' KRİZİ

Zafer Partisi, Kılıçdaroğlu'nun seçim sonrası diğer küçük ortaklara teşekkür edip kendilerine teşekkür etmemesine öfkelendi. Genel Başkan Yardımcısı Sevda Gül Tunçer, "Partimiz yüzdenize diğer 4 partiden daha fazla katkı sağlamış ve seçmeni yeniden umutlandırarak sandıktan kopuşu azaltmıştır. Ancak konuşmanızda sanırım bir tek Zafer Partisi'ne teşekkür etmediniz. Canınız sağ olsun" dedi.

GİRDİĞİ HER SEÇİMİ KAYBETTİ

Genel başkan olmadan önce;

29 Mart 2009: Yerel seçimler

Genel başkanlığı sonrası;

12 Eylül 2010: Anayasa referandumu

12 Haziran 2011: Genel seçimler

30 Mart 2014 : Yerel seçimler

10 Ağustos 2014: Cumhurbaşkanlığı seçimleri

7 Haziran 2015: Genel seçimler

1 Kasım 2015: Erken genel seçim

16 Nisan 2017: Anayasa referandumu

24 Haziran 2018: Genel seçim

31 Mart 2019: Yerel seçim

14 Mayıs 2023: Cumhurbaşkanlığı seçimleri 1. tur

28 Mayıs 2023: Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. tur

BİRLEŞTİLER YİNE KAZANAMADILAR

2014

ADAYLAR: Erdoğan, Ekmeleddin İhsanoğlu, Selahattin Demirtaş.

ERDOĞAN: Yüzde 51.7

MUHALEFET: Yüzde 48.3

2018

ADAYLAR: Erdoğan, Muharrem İnce, Meral Akşener, Selahattin Demirtaş, Temel Karamollaoğlu.

ERDOĞAN: Yüzde 52.5

MUHALEFET: Yüzde 47.5

2023

ERDOĞAN: Yüzde 52.1

KILIÇDAROĞLU: Yüzde 47.8