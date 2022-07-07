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07 Temmuz 2022 Perşembe 08:21:00 - Güncelleme:07 Temmuz 2022 Perşembe 08:21:00

12 Eylül taktiği! Bir sağdan bir soldan

Kaynak: Akşam

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Bir sağdan bir soldan. Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ'nün darbe girişiminden yargılanan bir askeri öğrenciden sonra, FETÖ kumpasıyla cezaevinde yatan emekli amiralle görüştü.

15 Temmuz darbe girişiminden yargılanan bir askeri okul öğrencisini FETÖ'nün bombaladığı Meclis'te geçen hafta kabul eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün de Balyoz ve Ergenekon davalarından yargılanan Emekli Tümamiral Deniz Kutluk'u ziyarete gitti. Kılıçdaroğlu, Balyoz davası nedeniyle yaklaşık 4 yıl Silivri Cezaevi'nde yatan Kutluk'u Ankara'daki evinde ziyaret etti. CHP Genel Başkanı görüşmenin ardından yaptığı açıklamada "Geçmişte büyük haksızlıkların yapıldığını, insanların mağdur edildiğini biliyoruz. Askerlerimize de geçmişte kumpas kurularak onların mağdur edildiğini, uzun süre hapiste tutulduğunu, evlerine baskın yapıldığını, ellerine kelepçe takıldığını biliyoruz" dedi.

'DEVLETİN ONLARA BORCU VAR'

Kumpas kurulan askerlerin daha sonra cezaevlerinden çıktığını, ancak yapılan haksızlıkların bir şekilde telafi edilmesi gerektiğini anlatan Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Askerlere kurulan kumpasın hesabını soracağız. Benim helalleşme dediğim budur. Devletin onlarla helalleşmesi lazım. Zalimin değil mağdurun yanındayız. Kutluk ve ailesi de o dönem mağdur edildi. Devletin onlara bir özür borcu var. İktidarımızda nasıl helalleşeceğimizi anlatmaya geldik. Türkiye bu acıyı kaldıramaz."

Kılıçdaroğlu, Balyoz davası nedeniyle yaklaşık 4 yıl Silivri Cezaevi'nde yatan Kutluk'u Ankara'daki evinde ziyaret etti.

'BEN TERÖRİST DİYEMEM'

Çetinkaya'nın annesi Melek Çekinkaya, YouTube'dan FETÖ elebaşı için şunları söylemişti: "Ben Fetullah Gülen'i tanımadığım için teröristtir diyemem. Benim bu cemaatten, arkadaşlarım oldu. Ben tertemiz insanlar olduklarını düşünüyorum. Bu insanların terörist olabileceğini düşünmüyorum."

MECLİS'TE KABUL ETMİŞTİ

Darbe girişiminden sonra tutuklanan askeri okul öğrencilerinden Taha Furkan Çetinkaya, mahkeme kararıyla tahliye edildikten sonra, FETÖ'nün 15 Temmuz gecesi bombaladığı Gazi Meclis'e gitmişti. TBMM Adalet Komisyonu Üyesi CHP'li Turan Aydoğan ve CHP'nin İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca ile görüşen Çetinkaya ve ailesini son olarak Kılıçdaroğlu kabul etmişti.

Etiketler : Melek Çekinkaya CHP KEMAL KILIÇDAROĞLU
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