10 ay sonra ilk adım

Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan Emek apartmanından 116 saat sonra iki bacağı kesilerek kurtarılan 25 yaşındaki Adnan Alperen Yaşar, 10 ay sonra protez bacaklarına kavuşarak ilk adımlarını attı.

Bütün ailesini depremde kaybeden genç, protez bacaklarıyla tekrardan yaşama tutunduğunu söyledi. Yaşar, "Yeniden yürüyüp, kendi başıma ayakta durabilmek güzel bir duygu. Tek hayalim vardı, o da yürümek" dedi.