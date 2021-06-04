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Yenişehir-1 arama kuyusundan oluk oluk petrol aktı
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04 Haziran 2021 Cuma 12:58:00 - Güncelleme:04 Haziran 2021 Cuma 13:01:00

Yenişehir-1 arama kuyusundan oluk oluk petrol aktı

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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, "Petrol yok" denilip üzerine beton dökülen Diyarbakır'daki kuyunun güncel halini sosyal medya aracılığıyla paylaştı. Söz konusu videoda Yenişehir-1 kuyusundan akan oluk oluk petrol görülüyor.

Türkiye, bugün Zonguldak'ta Kanuni sondaj gemisine yapılacak canlı bağlantıyla Erdoğan'dan yeni müjdeyi beklerken, Diyarbakır'da petrol keşfedilen Yenişehir-1 kuyusunda üretim için hummalı çalışma sürüyor.

KUYUDAN ÇIKAN PETROL GÖRÜNTÜLENDİ

Geçmişte "petrol bulunamadı" gerekçesiyle üzerine beton dökülerek kapatılan kuyunun son hali paylaşıldı. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde, kuyudan çıkan petrol görüntülendi.

TPAO'dan yapılan açıklamada, "Diyarbakır'ın kuzeydoğusunda yer alan Yenişehir-1 arama kuyumuz, bugün itibariyle artezyen akışa geçti. Milli enerjide güçlü Türkiye için çalışmalarımız devam ediyor." denildi.

GÜNLÜK ÜRETİME İLAVE 6 BİN 800 VARİL

Diyarbakır'da tüm sahalarda hem TPAO'nun hem de özel sektörün petrol üretimi ve arama faaliyeti bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "son bir ayda üç yeni kuyuda petrol keşfedildiğini ve Diyarbakır'da bulunan Akoba-1 ve Yenişehir-1 kuyularıyla Kırklareli'ndeki Misinli-2 kuyularında, günlük üretime 6 bin 800 varil ilave sağlandığını" açıklamıştı.

Diyarbakır Bingöl karayolunun 50'nci kilometresinde, günlük 3 bin varil petrol üretilen 1870 metre derinlikteki Yenişehir-1 kuyusundan çıkarılan petrol tankerlere aktarılıyor.

GÜNLÜK 1.5 MİLYON DOLARLIK PETROL ÜRETİMİ

2017'de TPAO'nun Diyarbakır'daki günlük üretimi 6 bin 500 varil iken, Yenişehir-1 kuyusuyla bu miktar 14 bin 700 varile çıkmış durumda.

Özel sektör ile birlikte Diyarbakır'da günlük petrol üretimi 22 bin 800 varil seviyesinde. Diyarbakır sınırları içerisinde günlük 1.5 milyon dolarlık petrol üretimi kayıtlara geçiyor.

PETROL ARAMA FAALİYETLERİ DEVAM EDİYOR

TPAO, Diyarbakır sınırları içerisinde 7 aktif sondaj kulesi ile arama faaliyetine devam ediyor. Yapılacak çalışmalar neticesinde ilerleyen günlerde yeni müjdelerin verilmesi bekleniyor.

Etiketler : diyarbakır petrol yenişehir tpao
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