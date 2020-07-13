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13 Temmuz 2020 Pazartesi 12:45:00 - Güncelleme:13 Temmuz 2020 Pazartesi 12:48:00

Vatandaşın şikayeti karşılık buldu! Bankalara 330 milyon lira ceza kesildi

Kaynak: AA

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele döneminde bankalara gelen şikayetleri cezasız bırakmazken, mayıs ayında bu yana bankalara kesilen ceza 330 milyon lirayı buldu.

BDDK, 15 Mayıs'ta 15 bankaya 19,7 milyon lira, 29 Mayıs'ta ise 18 bankaya 102,1 milyon lira ve son olarak 9 Temmuz'da 7 bankaya 204,7 milyon lira, 26 Haziran'da ise banka dışı 16 mali kuruluşa 2,1 milyon lira idari para cezası uygulamıştı.

AA muhabirinin bankacılık kaynaklarından edindiği bilgiye göre cezalara konu olan aykırı işlemleri 10 başlıkta yoğunlaşıyor.

Kaynaklar, şikayete konuların başında salgın nedeniyle iş veya gelir kaybına uğradığını ifade eden vatandaşların öteleme, yapılandırma, yeni ödeme planına bağlama ve ödemede esneklik sağlanmasına yönelik taleplerinin karşılanmaması olduğunu belirtti.

Kovid-19 sürecinin başladığı mart ayının başı itibarıyla 30 günden az gecikmesi olan ve birinci sınıfta izlenebilecek nitelikte kredileri bulunan müşterilerin öteleme veya yapılandırma taleplerinin salt gecikmesi bulunması nedeniyle reddedilmesinin de şikayet konularından olduğunu ifade eden kaynaklar, "2-3 ay sonraya balon ödeme şeklinde öteleme ve öteleme sonunda tahakkuk eden tüm faizin tek seferde balon ödeme yoluyla tahsilinin önerilmesi. Ayrıca, kullanılan faiz hesaplamasının tüketiciyi koruma mevzuatına da aykırı şekilde kredinin efektif faiz oranını artırması ve sözleşme koşullarını tüketici aleyhine ağırlaştırması da aykırılıklar arasında bulunuyor." açıklamasında bulundu.

Kaynaklar, müşterilere halihazırda tanımlanmış limitlerin gerekçesiz kullandırılmamasının da şikayetler arasında yer aldığına dikkati çekti.

PİYASA RAYİCİNİN ÜZERİNDE FAİZ ORANI TEKLİFİNE CEZA

Kaynaklar, maaşını PTT'den alan emekli müşterilere kullandırılan kredilerin öteleme ya da yapılandırma taleplerinin gerekçesiz reddedildiğini belirtti.

Mevzuattaki sınırın 1/4 olduğu halde vatandaşların itirazına rağmen maaş veya düzenli gelir hesaplarının tamamına yakınına bloke konulması veya tahsilat sağlanmasının da aykırılıklar arasında bulunduğunu ifade eden kaynaklar, 180 günlük takibe atma süresinden önce tedbir ve icra işlemlerinin başlatılmasının da aykırılıklar arasında bulunduğunu dile getirdi.

Kaynaklar, piyasa rayicinin üzerinde faiz oranları ve masrafların teklif edilmesinin yanı sıra talep ve şikayetin dikkate alınmaması veya kredi talebi bulunan müşteriyi vazgeçirici nitelik taşıyan çok sayıda engel çıkarılmasının da şikayete konu edildiğini sözlerine ekledi.

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