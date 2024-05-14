İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, dün İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ve Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile telefonda görüştüğünü belirtti.

Katz, Cameron ve Baerbock ile yaptığı görüşmede Gazze'ye uluslararası insani yardımın ulaştırılmasına devam edilebilmesi için "Mısır'ı Refah Sınır Kapısı'nı yeniden açmaya ikna etme" konusunu ele aldıklarını ifade etti.

İsrail ordusunun işgaline rağmen Refah Sınır Kapısı'nın kapalı olması konusunda Mısır'ı suçlayan Katz, "Dünya, insani durumun sorumluluğunu İsrail'e yüklüyor ancak Gazze'deki insani krizi önlemenin anahtarı artık Mısırlı dostlarımızın elinde." ifadelerini kullandı.

Katz, Refah Sınır Kapısı'nın kontrolünün yeniden Hamas'a bırakılmayacağını savunarak bölgedeki işgalin süreceğinin sinyalini verdi.

İsrail ordusu, 7 Mayıs'ta Gazze'nin Mısır'a açılan sınır kapısı Refah'ı işgal etmişti.

İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze'de gıda sıkıntısı ve açlık her geçen gün daha da kötüye gidiyor.

Refah Sınır Kapısı'nın İsrail güçlerince işgal edilmesi ve kapatılması nedeniyle Gazze'ye giren yardım tırları sayısında ciddi düşüş yaşandığı belirtiliyor.

İSRAİL'İN GAZZE'DEKİ KATLİAMI



İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne karadan, denizden ve havadan saldırılarını sürdürüyor.

İsrail ordusunun saldırılarında son 10 günde Gazze'de 519 Filistinli hayatını kaybederken, 1163 Filistinli de yaralandı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından bu sabah yapılan açıklamaya göre, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 221 gündür sürdürdüğü saldırılarda toplam can kaybı 35 bin 173'e, yaralı sayısı da 79 bin 61'e ulaştı.

Ayrıca enkaz altında ve yol kenarlarında halen ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı belirtiliyor.

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdüren İsrail ordusu, 7 Mayıs'ta da Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır'la olan sınır kapısının Filistin tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.