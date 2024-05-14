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İddianame hazır: Candan Kardeşler için hapis istemi
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14 Mayıs 2024 Salı 20:58:00 - Güncelleme:14 Mayıs 2024 Salı 20:58:00

İddianame hazır: Candan Kardeşler için hapis istemi

Kaynak: AA

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Sosyal medya fenomeni Candan Kardeşlerin de adının geçtiği soruşturmada iddianame hazırlandı. Sazan sarmalı yöntemi kullanarak dolandırıcılık yapan suç örgütünün eylemlerinin detaylarına iddianamede yer verildi. Bahar Candan'ın 44, Gülnihal Çiçek'in ise 24 yıla kadar hapsi istenen o soruşturmanın detaylarına TRT Haber ulaştı.

Organize suç örgütünün gizli kasasının sosyal medya fenomeni Bahar Candan olduğu belirtildi.

Suç gelirlerinin onun üzerinden aklandığı ifade edildi.

Organize suç örgütünün dolandırıcılık yöntemleri Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede anlatıldı.

Örgüt liderleri Onur Apaydın ve İlker Oflu, yakın ilişki içinde oldukları resmi kurum ve kuruluşlarda çalışanlar vasıtasıyla ihale yoluyla araç satın alıyor, ardından mağdurlara whatsapp üzerinden fiyat listesi gönderip araç teklifinde bulunuyorlardı.

Piyasa fiyatının ortalama yüzde 25 altında satış bedeli yazılan araçların temin edilebileceği vadediliyordu.

SAZAN SARMALI YÖNTEMİ KULLANDILAR

Sazan sarmalı yöntemi tam da bu aşamada devreye girdi. İlk siparişte güven kazanmak amacıyla durumuna göre gerekirse piyasadan bir araç temin ediliyordu. Bu şekilde mağdur ve sosyal çevresinden insanlar sarmala çekildi.

Mağdurlara, çevrelerindeki kişileri sarmala davet etmeleri için yüksek komisyonlar da veriliyordu. Sonrasında suçtan elde edilen gelirlerin aklanması aşamasına geçiliyordu.

Paravan şirketlerin banka hesaplarına yatırılan para, çantacılar vasıtasıyla örgüt liderlerine ulaştırılıyordu.

ÖRGÜT İÇİNDE KAR PAYI DAĞILIMI YAPILIYORDU

Örgüt içinde kar payı dağıtımı yapılıyor, kalan miktar ise örgütün restoran ve gece kulübü gibi yatırımlarına aktarılıyordu.

Örgütte sıkı bir hiyerarşik ilişki bulunuyordu. İhraç polis memuru Onur Apaydın ve İlker Oflu örgüt içindeki görev dağılımını yapıyorlardı. Örgüt elebaşlarının talimatlarına aykırı hareket edenler cezalandırılıyordu.

Bu aşamada pitbull çetesi isimli sokak kanadı devreye giriyor, mağdurları sindirmek için tehdit ve baskı yöntemleri kullanıyorlardı.

Kirli para çarkının döndüğü soruşturmada 21 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

Etiketler : BAHAR CANDAN DOLANDIRICILIK HAPİS DAVA
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