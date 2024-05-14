"İsrail işgalci bir güçtür"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Masum Yahudilerin toplama kamplarında öldürülmesi ne kadar yanlışsa bugün masum Filistinli çocukların yataklarında bombalarla öldürülmesi o kadar yanlış.



İsrail'in binlerce masum Filistinliyi sistematik şekilde öldürmesi, milyonlarca insanı yerlerinden etmesi soykırım fiilidir.

Bizim İsrail'e giderek daha fazla uluslararası meşru baskıyı artırmamız gerekiyor yoksa Netanyahu kendi ile birlikte bütün bölgeyi yakma konusunda hiçbir teredüt göstermeyecek.

Her iki taraf da bütün sorunları uygun zeminlerde en açık şekilde konuşabiliyorlar.