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14 Mayıs 2024 Salı 13:10:00 - Güncelleme:14 Mayıs 2024 Salı 13:10:00

Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail işgalci bir güçtür

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 'Her şeyden önce Filistin-İsrail meselesinde İsrail işgalci bir güçtür. Buradaki savaş durup dururken ortaya çıkan bir savaşa değildir. Bir işgal var ve bu işgal hiçbir zaman için durmuyor. Hamas bir direniş hareketidir, bir terör hareketi değildir. Kendi devletine, kendi topraklarına, kendi egemenliğine sahip olduğu zaman hala silahtan vazgeçmiyorsa o zaman oturulur başka konulara bakılır' dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Masum Yahudilerin toplama kamplarında öldürülmesi ne kadar yanlışsa bugün masum Filistinli çocukların yataklarında bombalarla öldürülmesi o kadar yanlış.

İsrail'in binlerce masum Filistinliyi sistematik şekilde öldürmesi, milyonlarca insanı yerlerinden etmesi soykırım fiilidir.

Bizim İsrail'e giderek daha fazla uluslararası meşru baskıyı artırmamız gerekiyor yoksa Netanyahu kendi ile birlikte bütün bölgeyi yakma konusunda hiçbir teredüt göstermeyecek.

Her iki taraf da bütün sorunları uygun zeminlerde en açık şekilde konuşabiliyorlar.

Etiketler : hakan fidan avusturya basın toplantısı
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