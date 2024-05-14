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14 Mayıs 2024 Salı 16:11:00 - Güncelleme:14 Mayıs 2024 Salı 16:11:00

TCMB Başkanı Karahan: Manşet enflasyonda belirgin bir düşüşün eşiğindeyiz

Kaynak: AA

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Katar'ın başkenti Doha'da konuşan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Karahan, "Manşet enflasyonda belirgin bir düşüşün eşiğindeyiz" dedi.

Karahan, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Katar Ekonomik Forumu'nda yaptığı konuşmada, sosyal refaha en önemli katkılarının fiyat istikrarı yoluyla olduğunu söyledi.

Piyasaların şu anda enflasyonun aşağı geleceğine inandığını ifade eden Karahan, "Ama tahminimiz konusunda farklılıklar var." ifadesini kullandı.

Yılın ikinci yarısında koşulların dezenflasyonist olacağını belirten Karahan, "Manşet enflasyonda belirgin bir düşüşün eşiğindeyiz." dedi.

Karahan, Hazine ve Maliye Bakanlığının, Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi ile enflasyonla mücadele konusunda kendilerine yardımcı olduğunu söyledi.

TCMB Başkanı Karahan, yapay zeka konusunda olan biten her şeyi çok yakından takip ettiklerini de bildirdi.

Etiketler : fatih karahan Merkez Bankası Başkanı Enflasyon
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