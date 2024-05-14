Başkan Erdoğan, Eczacılar Günü'nü kutladı

Başkan Erdoğan, Eczacılar Günü'nü dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

İnsanlarımızın sağlığına hizmet eden, sağlık sektörümüz içerisinde önemli ve vazgeçilmez bir rol üstlenen tüm eczacılarımızın 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü canıgönülden tebrik ediyorum.