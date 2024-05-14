Başkan Erdoğan, Eczacılar Günü'nü kutladı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Eczacılar Günü'nü sebebiyle bir mesaj paylaştı.
Başkan Erdoğan, Eczacılar Günü'nü dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
İnsanlarımızın sağlığına hizmet eden, sağlık sektörümüz içerisinde önemli ve vazgeçilmez bir rol üstlenen tüm eczacılarımızın 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü canıgönülden tebrik ediyorum.
İnsanlarımızın sağlığına hizmet eden, sağlık sektörümüz içerisinde önemli ve vazgeçilmez bir rol üstlenen tüm eczacılarımızın 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü canıgönülden tebrik ediyorum. pic.twitter.com/1sAtud1woG— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 14, 2024
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