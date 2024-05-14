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14 Mayıs 2024 Salı 21:04:00 - Güncelleme:14 Mayıs 2024 Salı 21:04:00

Başkan Erdoğan, Eczacılar Günü'nü kutladı

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Eczacılar Günü'nü sebebiyle bir mesaj paylaştı.

Başkan Erdoğan, Eczacılar Günü'nü dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

İnsanlarımızın sağlığına hizmet eden, sağlık sektörümüz içerisinde önemli ve vazgeçilmez bir rol üstlenen tüm eczacılarımızın 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü canıgönülden tebrik ediyorum.

Etiketler : başkan erdoğan eczacılar günü mesaj
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