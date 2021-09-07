Üç yılda 3.5 milyon kişiye iş

Türkiye ekonomisinin 2022-2024 dönemini kapsayan yol haritası belli oldu. Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan Orta Vadeli Program'a (OVP) göre Türkiye bu yıl yüzde 9 büyüyecek. Büyüme sonraki yıllarda ise yüzde 5-5.5 bandında olacak. Akşam'ın haberine göre, İstihdamın artırılması ve teknolojik ürünlerin üretimine dönük önlemler içeren OVP'ye göre Türkiye özel sektörle büyüyecek ve böylece 3 yılda 3 milyon 511 bin kişi iş bulacak.

İŞSİZLİK % 10.9'A İNECEK

Programa göre işsizlik oranı bu yıl sonunda yüzde 12.6'ya gerileyecek. Sonraki yıllarda ise iş gücüne katılımdaki artışa rağmen işsizlik oranı kademeli olarak gerileyerek 2024'te yüzde 10.9 seviyesine çekilecek. Böylece her yıl ortalama 1 milyon 170 bin kişi iş bulacak.

Bu süreçte istihdamı artırıcı bir dizi program da devreye girecek. 3 yılda Genç İstihdam Ulusal Strateji Belgesi hayata geçirilecek. Dijitalleşme ve yeşil dönüşüm başta olmak üzere geleceğin işlerine yönelik tedbirler geliştirilecek. Kadınlar, gençler ve engelliler gibi özel politika gerektiren grupların iş gücü piyasasına girişlerini ve kalıcı olmalarını hedefleyen 'İş Kulübü Programları' yaygınlaştırılacak. Mesleki eğitim merkezleri güçlendirilecek.

OVP'de, bu yıl sonu için enflasyon beklentisi yüzde 16.2'ya yükseltildi. Merkez Bankası son anketinde bu rakamı yüzde 14.1 olarak belirlemişti.

ELVAN: HEDEFİMİZ DAYANIKLI BÜYÜME

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, dayanıklı bir büyüme hedeflediklerini söyledi. Ekonomide 2022-2024 döneminin temel politikalarına, ilkelerine, hedef ve gösterge niteliğindeki ekonomik büyüklüklerine yer verilen Orta Vadeli Program'ın yayımlandığını belirten Elvan, "Özel sektör öncülüğünde dayanıklı bir büyüme için makroekonomik istikrarı daha da güçlendireceğiz" ifadesini kullandı.

YEŞİL DÖNÜŞÜM OVP'YE GİRDİ

* Uluslararası yatırım çekme süreci, Yeşil Mutabakat Eylem Planı'nda yer alan hedef ve eylemler de dikkate alınarak şekillenecek.

* İklim değişikliğinin olumsuz etkilerini en aza indirmek amacıyla çevre dostu üretime yönelik yatırımlar desteklenecek

* Avrupa Yeşil Mutabakatı'na uyum kapsamında yeşil bankacılık için rehber hazırlanacak.

* Yeşil tahvil ihracı teşvik edilecek.

HAZİNE TL'YE ÖNCELİK VERECEK

* Yurtiçi döviz ve altın cinsi borçlanmalar kademeli olarak azaltılacak.

* Harcamalar kontrol altında tutulacak.

* Vergi teşvikleri ile istisna ve muafiyetler gözden geçirilecek.

* Kayıt dışı ile mücadelede kapsamlı program uygulanacak.

ENFLASYONDA TEK HANE İÇİN GIDAYA SIKI TAKİP

* OVP'ye göre enflasyonun tek haneli seviyelere düşürülmesi hedefiyle bir dizi politika ve tedbir uygulanacak. Bu kapsamda, Fiyat İstikrarı Komitesi, arz yönlü ve yapısal sorun alanlarına odaklanacak ve uygulanacak politikaların koordinasyonunu sağlayarak etkinliğini artıracak.

* Gıda arz güvenliğini sağlayarak fiyat istikrarını korumak amacıyla tarım arazilerinin korunması ve etkin kullanımı çalışmalarına devam edilecek.

* Ekilebilir ve sulanabilir alanların büyütülmesi için yatırımlar artırılarak sürdürülecek.

* Tohum, gübre, yem, ilaç ve mazot gibi girdi maliyetlerinin yanı sıra finansman yükünü hafifletici, teknoloji odaklı dönüşümü sağlayıcı programlar uygulamaya konulacak.

* Gıda ürünlerinin tarladan sofraya soğuk zincir sistemiyle en az fireyle ve makul fiyatlarla ulaşmasını sağlamak amacıyla bütüncül bir yaklaşımla hal ve kooperatifçilikte iyileştirmeler yapılarak, dağıtımın kayıtlı ve en az lojistik maliyetli olmasına yönelik düzenlemeler yapılacak.

* Fiyat dalgalanmalarının önüne geçilmesi, çiftçinin ürünü değer fiyattan satabilmesi için sözleşmeli tarım geliştirilecek.

İHRACATTA MENZİL ARTACAK

* OVP'ye göre mal ve hizmet ihracatında menzil artırılacak, bu kapsamda 'Uzak Ülkeler Stratejisi' uygulanacak.

* Başta Gümrük Birliği olmak üzere tercihli ticaret ve serbest ticaret anlaşmalarının güncellenmesi sağlanacak.

* Ülkede faaliyet gösteren uluslararası firmaların Ar-Ge ve tasarım merkezi yatırımları özendirilecek.

* Petrol ve gaz aramaları hızlandırılarak sürdürülecek.

* İnanç ve bisiklet turizmi gibi turizm ürünleri belirlenecek.

DOLARDA 2024 YILI BEKLENTİSİ 10 LİRA

OVP'de ortalama dolar kuru beklentisi de şekillendi. Programda gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) hedefleri TL ve dolar cinsinden ayrı ayrı verildi. Yapılan hesaplamaya göre bu yılın ortalama dolar kuru 8.30 TL olacak. Kur 2022'de ortalama 9.27 TL, 2023'te ise 9.77 TL, 2024'te 10.27 TL varsayıldı. OVP'ye göre dolar bazında GSYH bu yıl 801 milyar dolar, 2022'de 850 milyar dolar, 2023'te 925 milyar dolar 2024'te ise 1 trilyon dolar bekleniyor. Bu yıl 9 bin 489 dolar olması beklenen kişi başına milli gelir, 2024'te 11 bin 465 dolara yükselecek.